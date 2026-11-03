Mirabel Ting Kekal Gelaran Pemain Golf Terbaik Negara Buat Kali Ketiga!

Hiburan

Mirabel Ting, pemain golf profesional negara yang kita kenali, berjaya sekali lagi muncul sebagai pemain terbaik Malaysia dalam Kejohanan Golf Maybank 2026. Ini bukan kali pertama tau, Mirabel mengekalkan status tu buat kali ketiga berturut-turut! Memang power habis.

Namun, jangan ingat laluan Mirabel kali ni mudah macam petik jari. Dari awal lagi, dia berdepan permulaan yang kurang memberangsangkan pada hari pertama kejohanan. Tapi biasalah, atlet profesional, dia bangkit semula dan berjaya memperbaiki prestasi pada hari kedua. Walaupun begitu, ada beberapa pukulan bogey yang agak 'menyakitkan hati' pada hari ketiga, seolah-olah nak menyukarkan misinya untuk menempatkan diri dalam kelompok 50 terbaik sebelum pusingan terakhir.

Bila ditanya pasal prestasinya, Mirabel mengakui sendiri yang dia masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutamanya dalam aspek 'putting'. "Ia agak sukar namun saya berjaya menamatkan saingan di bawah par, ia merupakan perkara yang baik namun ternyata cabaran hari ini agak sukar," katanya, jujur habis selepas menamatkan pusingan terakhir. Respect!

Tapi, jangan terkejut, Mirabel sendiri tak rasa gelaran pemain terbaik Malaysia ni sesuatu yang perlu dibangga-banggakan sangat. Fokus utamanya lebih kepada nak tingkatkan prestasi di pentas antarabangsa. Nampak gayanya, pemain muda ni dah siap sedia nak kejar peluang beraksi sebanyak mungkin dalam kejohanan Jelajah LPGA tahun depan. Pergh, memang betul-betul bercita-cita tinggi!

Dia sendiri pun tak rasa prestasinya terlalu gempak, tapi tak juga mengecewakan sepenuhnya. Jadi, cabaran seterusnya buat Mirabel? Kena perkemaskan kelemahan dalam permainannya tu supaya lebih konsisten. Mana taknya, tahun depan jadual pertandingan mesti padat gila. Agak-agak boleh ke Mirabel terus ‘terbang’ di pentas dunia?