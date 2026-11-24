Hiburan

Kementerian Pertahanan (MINDEF) tunjuk komitmen padu untuk memastikan kisah keperwiraan anggota keselamatan kita takkan dilupakan. Baru-baru ni, MINDEF menerusi seorang pemimpin yang juga Naib Presiden UMNO, menghadiri Malam Gala filem Takluk 2: Op Daulat. Filem ini kini sudah mula ditayangkan di pawagam terpilih bermula hari ini, 25 November 2026.

Takluk 2: Op Daulat mengangkat kisah pencerobohan Lahad Datu, Sabah pada tahun 2013, . Pemimpin tersebut menekankan bahawa filem ini berfungsi sebagai peringatan tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) serta Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Katanya, “Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang bergolek,” satu ayat yang memang menusuk kalbu dan patut kita renungkan bersama.

Beliau percaya filem adalah medium yang sangat 'power' untuk menghidupkan sejarah, mendekatkan pasukan ATM dengan rakyat, menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri kita semua, dan paling penting, tarik minat generasi muda untuk sertai pasukan keselamatan. Memang kena sangatlah tu, kalau tak macam mana nak educate generasi sekarang tentang peristiwa penting negara kan? MINDEF, tambahnya, akan terus menyokong usaha-usaha macam ni agar segala pengorbanan hero-hero kita sentiasa diingati dan dihargai.

Sebelum ni, filem Op Takluk: Lahad Datu yang ditayangkan pada 22 Ogos 2024 dah pun pecah panggung dengan kutipan mencecah RM26 juta! Takluk 2: Op Daulat pula merupakan sambungan kepada kisah epik tersebut, kali ini lebih fokus kepada gandingan mantap PDRM dan ATM semasa Operasi Daulat di Kampung Tanduo, Lahad Datu.

MINDEF berharap agar filem ini akan mendapat sambutan yang lebih luar biasa lagi dari seluruh rakyat Malaysia. Kita pun rasa, filem yang mengangkat nilai patriotisme dan menghargai jasa wira negara macam ni memang patut disokong padu! Jadi, alang-alang Takluk 2: Op Daulat dah start tayang hari ni, korang dah beli tiket ke belum? Jangan cakap kitorang tak inform! Jom penuhkan panggung!