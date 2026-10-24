Mimi Fly Nafi Mantera PGLM Sentuh Agama:

Selebriti

Shamimi Amalina Norhisham, atau lebih mesra dikenali sebagai Mimi Fly, 40, menafikan sekeras-kerasnya adegan bacaan mantera yang bakal dipersembahkannya dalam pementasan muzikal Puteri Gunung Ledang (PGLM) akan menyentuh sensitiviti mana-mana agama.

Mimi menjelaskan, setiap tutur kata dan babak mantera tersebut hanyalah sebahagian daripada tuntutan wataknya sebagai Bayan. "Bayan adalah Bayan sementara di sisi lain, saya tetap seorang Mimi Fly," katanya.

Tambah Mimi, watak Bayan ini adalah rekaan yang dicipta untuk pementasan, manakala di rumah dia kekal sebagai anak yang bertemu ibu dan solat bersamanya.

Sebagai pelakon, kata Mimi, seseorang itu perlu bersedia menggalas tanggungjawab dan amanah untuk menjayakan sesebuah watak dengan penuh komitmen, termasuk menanggung sendiri risikonya.

Menyentuh soal kritikan umum, Mimi menegaskan orang luar tidak sepatutnya menilai persembahan tanpa memahami kehendak tugas seorang pelakon teater. Menurutnya, kecaman adalah bayaran yang harus diterima pelakon teater. "Penonton tidak perlu mendalami dengan terperinci latar belakang watak tersebut," jelasnya.

Pementasan PGLM kali ini memang bakalan buat sejarah tersendiri apabila dipentaskan di Jeffrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC). Pusat seni ini dikatakan dewan teater paling canggih di Malaysia, lengkap dengan teknologi terkini dan keselesaan visual optimum dari setiap sudut tempat duduk. Nampak gayanya, susah betul nak jadi pelakon teater ni kan? Sikit-sikit kena 'check'!