Hiburan

Okay guys, siapa sangka Miley Cyrus akhirnya dah jadi isteri orang? Setelah setahun bertunang, bintang Hollywood kesayangan ramai ni dilaporkan selamat melangsungkan perkahwinan dengan pemain dram kumpulan Liily, Maxx Morando. Majlis bahagia tu dikatakan berlangsung dekat Palm Springs, California, pada 21 November 2026 lalu. Miley, yang berumur 33 tahun, dan Maxx, 28 tahun, memang nampak serasi gila!

Yang lagi sweet, majlis penting ni turut diserikan dengan kehadiran ibu Miley, Tish Cyrus, dan adik perempuannya, Noah Cyrus. Mesti family depa semua teruja tengok Miley dah berpunya, kan? Sehari sebelum nikah tu, pasangan sejoli ni dah siap buat majlis makan malam latihan perkahwinan dengan family dan orang tersayang. Kiranya, ada pre-wedding dinner la, gitu.

Adik tiri Miley, Lily-Rose Purcell, pun tak ketinggalan share sikit vibes majlis tu dekat Instagram Stories dia. Salah satu yang paling cute bila dia tunjuk menu makan malam tu, ada tertera huruf “M+M” sebagai simbolik nama pasangan tu. Haa, nampak tak betapa thoughtfulnya depa ni? Memang nampak cinta tu mekar di mana-mana!

Sebenarnya, berita pertunangan depa ni dah tersebar sejak 2 Disember 2025 lagi. Masa tu, Miley mencetuskan spekulasi bila dia tayang sebentuk cincin berlian masa tayangan perdana filem Avatar: Fire and Ash dekat Los Angeles. Memang ramai dah mula suspect ada sesuatu la kan masa tu!

Walaupun tarikh sebenar bila Maxx melamar Miley tu disimpan rahsia lama, akhirnya Maxx buka mulut dalam temu bual dengan Wonderland Magazine pada Julai lalu. Dia cerita, dia melamar Miley masa depa bercuti dekat Kyoto, Jepun, pada tahun sebelumnya. Yang lagi best, Kyoto tu sebenarnya tempat yang depa berdua tak pernah pergi tapi dah lama jadi impian! Lima tahun depa bersama, akhirnya sampai ke jinjang pelamin. Memang couple goals habis!

Tahniah Miley dan Maxx! Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Agak-agak, lepas ni ada lagu baru tak yang inspired dari cerita cinta depa ni?