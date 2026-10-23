Mawi Masuk Gegar Vaganza 13, Tapi Bukan Nak Bersaing Pun! Ada Apa Cer?

Hiburan

Bintang Gegar Vaganza 13 (GV13), Mawi dah buka mulut pasal penyertaan dia dalam program tu. Dia mengaku, dia join bukan sebab nak berentap pun, tapi lebih kepada nak kumpul-kumpul dengan geng alumni Akademi Fantasia (AF) je!

Seriuslah? Mawi kata dia anggap GV13 ni macam "pertemuan keluarga besar AF" lepas dah lama masing-masing bawa haluan sendiri. Patutlah tak nampak muka ketat macam nak bersaing, rupanya hati tengah happy nak lepak dengan kawan-kawan!

"Akademi Fantasia ini kan dah lama. Bila digabungkan semua juara-juara, saya rasa macam hari keluarga AF," katanya. Dia menambah, walaupun tahu formatnya pertandingan, dia tak nak fikir sangat pasal tu.

Fuh, ni memang level rilek habis! Mawi juga selamba mendedahkan yang dia sebenarnya pernah dapat peluang masuk Gegar Vaganza sebelum ni, tapi memilih untuk tak sertai. Kenapa? Sebab tak nak terikat dengan tekanan dan persaingan. Senang cerita, dia lebih enjoy buat show tanpa semua 'drama' pertandingan tu. Memang jiwa seni yang bebas, ya!

Jadi, agak-agak Mawi ni akan buat persembahan santai je ke nanti? Atau semangat "hari keluarga" tu tiba-tiba bertukar jadi "hari pertempuran" pulak?