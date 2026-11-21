Hiburan

Memasuki usia 50 tahun ini, pelakon Rita Rudaini melihatnya bukan sekadar penambahan angka, tetapi sebagai fasa baharu untuk menghargai ketenangan hidup, masa bersama keluarga, dan bebas daripada tuntutan kerjaya yang membebankan. Selepas bertahun-tahun di dunia seni, anak jati Kangar, Perlis itu kini lebih selesa dengan kehidupan sederhana dan banyak menghabiskan masa di rumah bersama anak-anaknya.

Kata Rita, kehidupannya kini lebih teratur berbanding zaman kegemilangannya dahulu. Anak-anaknya yang semakin membesar membuatkan beliau tidak lagi mengambil tawaran kerja secara bertindih-tindih. Apabila selesai satu projek, dia boleh berehat di rumah.

Rutinitinya sebagai ibu kini merangkumi menguruskan rumah, membawa anak-anak ke aktiviti sukan, dan mengatur jadual tuisyen mereka. Biasanya, selepas solat Isyak, dia sudah pun tidur. Malah, Rita mengakui dia sememangnya gemar menghabiskan masa di rumah sejak dahulu lagi. Jadualnya tidak lagi sepadat dulu, memberikan ruang untuk menikmati pelbagai aktiviti tanpa terikat dengan komitmen penggambaran. Kalau dulu, walaupun di rumah, hidup agak kelam-kabut sebab hari-hari kena keluar bekerja. Sekarang lebih relaks, boleh layan Netflix atau keluar minum kopi bila ada masa terluang.

Risau Anak Membesar, Mahu Terus Berlakon

Walaupun menikmati ketenangan, terselit juga rasa bimbang dalam hati Rita apabila memikirkan anak-anaknya, Airit Rayyan Rizqin dan Airit Qaqa Arjuna, yang semakin membesar dan bakal membawa haluan sendiri. Dia mengakui belum bersedia untuk melalui fasa tinggal seorang diri apabila anak-anaknya nanti menyambung pelajaran jauh dari rumah.

Seorang anaknya sudah pun berada di asrama dan mungkin akan menyambung pengajian selepas tamat persekolahan. Rita sering terfikir bagaimana perasaannya nanti apabila tinggal bersendirian. Kadang-kadang dia juga risau, adakah anak-anak akan melayan dia seperti sekarang apabila sudah mempunyai teman hidup masing-masing? Fikiran sebegini boleh membuatkannya sebak.

Pelakon filem Mami Jarum ini juga mengakui faktor usia mula menjejaskan staminanya, terutamanya bila terpaksa berada di set penggambaran untuk tempoh yang lama. Dia pernah memberitahu anak-anak, mummy sudah 50 tahun, sampai bila hendak duduk di set? Namun, respons anak-anak sebaliknya menggalakkan dia untuk terus berlakon. Sekarang, pukul sembilan malam pun dia sudah mengantuk, dan selepas Maghrib badan sudah terasa letih, hanya menunggu masa untuk tidur. Walaupun begitu, dia masih tercalon dalam kategori Pelakon Pembantu Wanita Popular Anugerah Bintang Popular ke-38.

Namun, jangan sesekali anggap Rita akan bersara! Dia menegaskan belum meletakkan noktah terhadap kerjaya seninya. Paling mengejutkan, dia masih menerima kepercayaan untuk menggalas watak utama meskipun sudah memasuki usia 50-an. Sebenarnya tidak sangka boleh sampai ke tahap ini apabila orang masih boleh menerima saya, katanya. Dia sendiri terfikir, “betulkah ini?” Rita berpendapat mungkin penerbit dan pengarah melihat karakter yang boleh dibawanya tanpa terlalu mengambil kira soal usia.

Cabaran Drama “Luka Seorang Isteri”

Terbaharu, Rita bakal muncul dalam sebuah drama arahan bersama Yusry Abdul Halim dan Yusuf Bahrin untuk slot Samarinda TV3, bertajuk Luka Seorang Isteri. Pada awalnya, Rita agak keberatan menerima tawaran drama yang dianggap 'berat' itu. Ini kerana dia berasakan masih memerlukan masa untuk keluar daripada emosi watak drama terdahulu kerana baru selesai menjalani penggambaran bersama Datuk Rosyam Nor.

Tapi selepas membaca skrip, dia rasa ceritanya memang bagus. Dia juga teruja mahu mencuba keserasian dengan Yusry dan Yusuf Bahrin kerana belum pernah berlakon bersama mereka. Walaupun begitu, kesan jalan cerita drama itu sangat mendalam. Apabila membaca skrip hingga episod kedua, dia sudah mula rasa pening dan menyesal menerimanya. Emosinya terganggu sehingga sukar untuk meneruskan pembacaan.

Kesan jalan cerita tersebut juga begitu kuat sehingga dia terbayang-bayang babak yang dibacanya meski sedang melakukan perkara lain. Saya sedang mencicah biskut ke dalam kopi selepas membaca skrip episod kedua. Tiba-tiba saya teringat semula cerita itu dan rasa sedih serta sebak. Sampai saya tertanya-tanya sendiri, kenapa pula saya sedang mencicah biskut ketika ini? ujarnya sambil tergelak mengenang reaksi sendiri. Amboi, deep betul wataknya kali ini sampai biskut pun jadi mangsa emosi!

Jadi Aktres Cerewet? Tak Apa!

Rita mengakui dia masih selektif dalam menerima tawaran. Baginya, perkara ini penting kerana dia enggan membazirkan masa dengan karya yang tidak menawarkan jalan cerita berbeza. Berbaloi menjadi seorang yang memilih kerana saya tidak suka membuang masa di set dengan naskhah biasa-biasa, jelasnya. Berlakon sangat memenatkan, melibatkan pembacaan skrip dan penghayatan watak. Kalau dia membaca cerita yang sama dan tertanya-tanya mengapa perlu menghasilkan cerita sebegitu, memang dia tidak akan ambil. Betullah tu, buat apa bazir masa berlakon cerita yang kita sendiri tak feel, kan?