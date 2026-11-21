Hiburan

Okay, geng! Korang mesti dah tengok kan, macam mana Datuk Fazley Yaakob melamar usahawan sensasi, Datuk Seri Vida? Bukan biasa-biasa tau, dia siap guna dron lagi! Fuh, memang power habis lah lamaran tu, set terus 'benchmark' baru untuk semua yang tengah plan nak lamar pasangan masing-masing. Ramai yang terpegun, tapi dalam diam, ada juga yang dah mula mengeluh. Kenapa? Sebab satu lamaran ni dah cukup untuk buat para bakal suami di luar sana pening kepala fikirkan strategi nak 'challenge' atau paling kurang pun, nak 'match' lamaran dron ni!

Datuk Fazley sendiri pun tak sangka lamaran dia tu akan bagi impak sebesar ini. Dia terima pelbagai reaksi, dan yang paling mencuit hati, ramai lelaki yang dah bergelar suami atau bakal suami, berseloroh cakap tindakan Fazley tu seolah-olah 'menyusahkan hidup' mereka. Fazley siap kongsi lagi, "Ramai para suami berseloroh bertanya kenapa saya susahkan hidup mereka." Haa, nampak sangatlah kan, tekanan sosial untuk buat lamaran yang 'wow' dah makin tinggi. Dari sebuah gesture romantis, ia dah bertukar jadi satu 'challenge' yang tak dijangka!

Jadi, macam mana pula satu lamaran guna dron ni boleh jadi fenomena sampai macam tu sekali? Menurut Fazley, lamaran tersebut secara tak langsung 'memberi impak kepada industri penjenamaan, pemasaran malah percintaan ramai orang'. Tiba-tiba je, dari satu inisiatif peribadi, ia melonjak naik menjadi 'penanda aras untuk orang melamar pasangan'. Fazley menjelaskan yang niat asal dia cuma satu, iaitu untuk menunjukkan kepada umum bahawa lamaran ini hanyalah 'satu daripada tujuh langkah' yang dia akan ambil sebelum menghalalkan hubungan mereka.

Impak 'drone proposal' ni bukan saja dekat alam percintaan, tapi dah melarat sampai ke arena bisnes. Datuk Fazley sendiri mendedahkan yang dia mula menerima banyak tawaran penajaan daripada pelbagai pihak sejurus selepas kejutan lamaran tu jadi perhatian ramai. Emel dari syarikat yang berminat nak menjalin kerjasama pun tak putus-putus membanjiri peti masuknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuasa viral dan bagaimana satu tindakan peribadi boleh bertukar jadi peluang pemasaran yang lumayan. Dan jangan terkejut, Fazley dah bagi bayangan awal yang penggunaan dron dalam persembahan istimewa itu bukanlah yang terakhir, sebaliknya akan ada lagi 'kejutan lain menyusul selepas ini'. Kena bersiap sedia lah kita!

Sementara itu, Datuk Seri Vida pula secara terbuka mengakui yang dia tak sangka ramai yang 'restu' hubungannya dengan Fazley. Vida pun dah mula excited, siap membayangkan, "Siap dron, bayangkan tunang dan nikah nanti". Nampak sangatlah yang Vida pun dah tak sabar nak tengok apa lagi kejutan yang Fazley akan sajikan untuk majlis-majlis akan datang.

Payish, anak sulung Fazley, gembira Fazley bakal berkahwin lagi dan antara individu terawal tahu perancangan lamaran guna dron. Cik B pula memuji Fazley sebagai lelaki sempurna yang melayan Vida seperti princess, malah memakaikan kasut seperti Cinderella. Lamaran dron ni memang dah jadi satu cerita yang semua orang nak tahu apa kesudahannya. Apa pula yang Fazley akan buat lepas ni? Sama-sama kita nantikan!