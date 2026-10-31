Mas Idayu Jawab Kenapa Jarang Nampak Kat TV: “Asyik Muka Sama Pun Muak Juga!”

Hiburan

Bukan sebab dah 'sendu' atau 'hilang', tapi penyanyi bertenaga, Mas Idayu sebenarnya tengah kalut habis dengan macam-macam urusan, termasuklah proses nak lancarkan single terbarunya. Betul, tak tipu!

Bukan Menghilang, Tapi Terlalu Sibuk!

Ramai peminat tertanya-tanya ke mana hilangnya kelibat Mas Idayu dari kaca TV dan media sosial, sampai ada yang bersangka dia dah mula menyepi dari industri seni. Tapi, Mas Idayu, nama sebenarnya Masidayu Mesnun, 54, segera menafikan spekulasi itu. Jelasnya, dia sedar memang dah lama tak muncul dengan perkembangan terbaru, namun bukan bermaksud dia dah tak aktif.

“Lama ya tak dengar berita saya, ada saja saya sibuk dengan pelancaran lagu baharu berjudul Jemawa,” katanya. Dia mengakui mungkin kurang update aktiviti di media sosial, jadi peminat tak dapat ikuti perkembangan semasa, dan berseloroh akan minta pembantunya lebih rajin buat posting.

Jaga Privasi, Bukan Tak Aktif Media Sosial

Bila ditanya kenapa kurang aktif di media sosial, Mas Idayu ada jawapan tersendiri yang mungkin ramai boleh relate. Katanya, bukan semua benda dalam hidup ni perlu kita tunjuk kat orang. Dia bukan tak aktif, cuma dia pilih apa yang patut dikongsikan. Ini bukan pasal nak tutup cerita, tapi lebih kepada nak jaga privasi dan tujuan sebenar perkongsian.

Penyanyi lagu Cintaku 100% ini menjelaskan dia bukan tak aktif di media sosial, cuma ada perkara yang dirasakan tak perlu dikongsikan kepada umum. Bagi Mas Idayu, apa yang dia kongsi memang niatnya untuk berkongsi, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Falsafah dia, kalau dapat pengetahuan baik, ikutlah kebaikan. Kalau yang kurang baik, belajarlah perbaiki diri.

Tolak Tawaran TV Demi Karya Baru

Isu kenapa jarang nampak kat TV pun Mas Idayu dah jawab. Dia menafikan dirinya sudah tidak aktif dalam program televisyen dan mengakui masih menerima tawaran untuk menyertai rancangan tertentu, namun belum dapat memberi komitmen kerana kekangan masa dan mahu fokus pada beberapa kerja lain.

“Tak semestinya peminat dapat tengok saya di televisyen atau media saja. Asyik muka sama pun muak juga, banyak kerja lain di luar sana yang saya buat,” katanya jujur. Ha, Mas Idayu sendiri pun dah cakap, kekerapan muka sama kat TV boleh buat orang bosan. Jadi, dia rasa ada baiknya dia beri ruang dan fokus pada kerja-kerja lain yang dia sedang usahakan. Jadi, bukan tak laku, tapi memilih untuk fokus!

Cerewet Demi Jemawa Terbaik

Salah satu sebab utama kekangan masa Mas Idayu adalah projek single terbaharunya, “Jemawa”. Bukan calang-calang lagu ni, Mas Idayu sendiri mengakui dia cukup cerewet dalam memilih dan menyiapkan karya solonya selepas sekian lama tak muncul dengan single baru. Dia mahu memastikan karya itu benar-benar memenuhi cita rasanya.

Dia berkata tahun ini dia perlu siapkan rakaman lagu-lagu yang belum selesai. Untuk lagu “Jemawa” sahaja, dia dah beberapa kali reject dalam meeting sampai betul-betul dapat yang terbaik baru mereka teruskan proses. Katanya, ini lagu solo selepas sekian lama tak buat single baharu, jadi dia rasa takut juga. Dia sentiasa melibatkan diri dalam pembikinan lagu ini supaya dia berpuas hati 100%. Apa yang best, syarikat rakaman pun sangat memahami dan menyokong idea-ideanya. Mas Idayu memuji syarikat rakaman yang tidak pernah memperlekehkan idea-ideanya dan sangat memberi kerjasama serta sokongan. Jadi, memang patutlah Mas Idayu kurang nampak kat TV, tengah fokus siapkan single baharunya.