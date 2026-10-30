Mamat Sepah Ngaku Salah Jadi 'Batu Api', Mohon Maaf Pada Jep & Penyokong!

Hiburan

Pelawak Mamat Sepah, atau nama sebenarnya Mohd Noor Haji Murad, akhirnya mengaku secara terbuka dirinya adalah penyebab utama konflik yang tercetus antara Jep Sepahtu dan Shuib Sepahtu.

Melalui sesi siaran langsung di media sosial, Mamat cakap, "Sebenarnya Shuib tak ada salah apa pun. Shuib tak salah malah ahli keluarga dia pun (tak bersalah). Saya yang ‘spark’ kan cerita itu." Fuh, tak sangka kan? Dia sendiri yang cetuskan, tapi Shuib pula yang terpalit sama.

Memang patutlah ramai netizen labelkan dia 'batu api' — dan dia sendiri tak nafikan benda tu. Nampak sangat dia sedar diri. Bukan senang tau nak mengaku silap depan semua orang!

Selepas mengambil masa kira-kira tiga minggu untuk memikirkan perkara yang berlaku, Mamat ambil kesempatan ni untuk mohon maaf secara terbuka kepada Jep dan semua penyokongnya. Katanya, permohonan maaf tu dibuat dengan "rendah hati dan juga ikhlas" supaya isu ni dapat diselesaikan baik-baik. Barulah gentleman!

Mamat juga harap sangat hubungan mereka boleh pulih macam dulu. Dia siap seru orang ramai teruskan sokongan pada Jep, Shuib, Pak Ya, dan Rahim. Paling penting, dia minta pengguna media sosial hentikanlah mesej kecaman dan kata-kata kesat terhadap dia dan Shuib. Memanglah fans kecewa, tapi jangan sampai personal attack, betul tak?

Untuk yang tak tahu, konflik ni bermula bila Shuib dan Mamat tanya pandangan Azlee Senario pasal isu pembahagian bayaran tak adil dalam kumpulan, menerusi Dol’s Podcast. Lepas tu, Jep muat naik sedutan podcast tu pada 8 Oktober lalu, dan ramai syak dia merujuk pada dirinya sendiri, walaupun nama tak disebut pun.

Situasi jadi makin panas bila Jep nasihatkan Shuib fokus hal penting macam tunggakan caruman KWSP perniagaannya, dan dia sendiri sempat kongsi bukti pembayaran zakat perniagaan dia setiap tahun. Sebelum ni, Shuib pun dah mohon maaf pada Jep pasal sindiran dalam podcast tu. Sekarang, Mamat pula yang mengaku dan mohon maaf. Agak-agaklah, episod ni dah sampai klimaks ke belum?