Mahu beri impak lebih 'tegar' dalam kerjaya seni

Hiburan

Malam Kemuncak Anugerah Melodi Terhangat 2026 (AMT 2026) baru-baru ini menyaksikan Anna Jobling bawa pulang trofi utama. Tak main-main, anugerah berprestij ni confirm buat nama dia makin melonjak naik! Bukan trofi utama je tau, Anna juga berjaya merangkul anugerah Selebriti Feminin Terhangat. Memang mantap betul sokongan peminat dan dedikasi dia.

Bila ditanya pasal kemenangan besar ni, Anna sendiri meluahkan rasa syukur dan tak sangka langsung dia akan jadi pemenang anugerah keseluruhan. Dia memang tak sangka, sebab dicalonkan untuk satu kategori pun sudah cukup baginya, tapi dia tercalon dalam tiga kategori. Dia siap ucap terima kasih berjela-jela dekat semua yang menyokong, dari TV3, Tonton, Anugerah Melodi Terhangat, Drama Sangat, sampai ke peminat, keluarga, pasukan, dan pihak media. Baik sungguh!

Anna berkongsi yang anugerah ini bukan penamat, tapi motivasi dia untuk terus berkembang dan "memberikan impak lebih besar" dalam industri. Betul lah tu, dalam industri ni, cabaran tak pernah habis, tapi kalau mental kuat dan ikhlas buat kerja, mesti ada hasil kan? Dia percaya, inilah hasil bila kita ikhlas dengan kerja. Tapi, dia pun akui trofi takkan tentukan kerjaya dia. Itu point penting!

Lagi satu yang sweet, Anna tak lupa sentuh pasal hubungan dia dengan kelab peminat. Dia sangat bersyukur mendapat kelab peminat yang betul-betul menyayanginya. Hari-hari buat video editing, hantar mesej, tag dia, memang patutlah rezeki dia melimpah ruah! Katanya, bila ada hubungan baik dengan semua pihak – peminat, rakan kerja, media, penerbit – dan kita percaya rezeki, kena terus melangkah dan percaya diri sendiri. Deep sungguh pesanan ni.

Malam AMT 2026 yang bertemakan 'Power' tu dihoskan oleh Ain Edruce dan Kamal Adli. Selain Anna, beberapa personaliti lain turut diraikan. Antaranya Zaki Yamani yang dinobatkan sebagai Fresh Rising Star Terhangat Darlie, dan abang Fattah Amin pula berjaya bawak balik anugerah Selebriti Maskulin Terhangat. Total ada 16 kategori yang dipertandingkan, semua hasil undian peminat melalui Tonton.

Wah, memang tahun Anna Jobling la ni! Siapa setuju Anna memang layak menang?