Hiburan

Industri nasyid di Malaysia nampaknya masih relevan. Kumpulan yang sudah lama bertapak tetap ada peminat, malah konsert skala besar membuktikan karya mereka masih mendapat perhatian ramai. Tapi, ada satu benda yang jarang orang nak bincang secara mendalam: macam mana sebenarnya masyarakat menilai mutu sesebuah karya nasyid?

Selama ini, ramai yang terlalu fokus pada mesej sahaja. Kalau lagu itu ajak hargai keluarga, ingat Tuhan, atau perbaiki akhlak, automatik lagu itu dipuji. Memang benar mesej murni itu identiti nasyid, tapi kalau kita terlalu fokus pada nasihat, aspek kesenian boleh terabai. Jujurnya, lagu yang ada mesej baik tak semestinya kuat dari segi komposisi, susunan muzik, pengolahan lirik, atau cara persembahannya. Sebaliknya, lagu yang guna bahasa sederhana pun boleh beri kesan mendalam kalau unsur kreatifnya digarap dengan teliti.

Seni lebih daripada sekadar niat baik

Kini, perbincangan tentang masa depan nasyid perlu bergerak lebih jauh. Bukan sekadar tanya sama ada orang masih suka genre ini atau tidak, tapi perlu tengok bagaimana nasyid berkembang sebagai bidang seni yang ada standard, kepakaran, dan nilai profesional sendiri. Dalam dunia kreatif, tujuan yang baik itu memang asas, tapi itu bukan ukuran tunggal untuk sesuatu karya itu dianggap berjaya.

Penulis lirik, komposer, dan penyanyi tetap kena buat keputusan artistik supaya lagu itu betul-betul boleh dinikmati dan difahami pendengar. Lirik yang penuh nasihat tak semestinya lebih bermakna daripada lirik yang guna penceritaan ringkas. Begitu juga dengan muzik; guna banyak instrumen atau teknologi rakaman paling moden tak secara automatik buatkan lagu itu berkualiti.

Setiap elemen dalam lagu kena ada fungsi yang jelas. Ada lagu yang perlukan harmoni vokal yang kuat, ada yang bergantung pada melodi, dan ada yang lebih berkesan dengan muzik yang sederhana. Keupayaan memilih pendekatan yang paling sesuai inilah yang menunjukkan kematangan seorang pengkarya.

Pendekatan lirik dan pengalaman pendengar

Sebagai contoh, tema pengorbanan ibu bapa boleh ditulis dalam pelbagai cara. Pengkarya boleh pilih untuk beri nasihat secara terus, atau bina cerita tentang pengalaman seorang anak yang mula faham tanggungjawab bila sudah dewasa. Kedua-dua cara ini ada nilai tersendiri, tapi keberkesanannya bergantung kepada kesesuaian bahasa, perkembangan idea, dan sejauh mana lagu itu boleh hubungkan pengalaman pendengar dengan lagu tersebut.

Sebab itulah, kalau ada kritikan terhadap mutu karya nasyid, jangan anggap itu sebagai serangan terhadap tujuan baik lagu itu. Kita kena bezakan antara menghormati mesej dengan meneliti keberhasilan seni. Ruang kritikan yang matang sebenarnya membantu pengkarya kenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka tanpa perlu menggugat identiti genre tersebut.

Satu cabaran besar dalam karya bermesej ialah kecenderungan menganggap pendengar sebagai penerima nasihat semata-mata. Hakikatnya, setiap pendengar ada pengalaman, pengetahuan, dan emosi yang berbeza. Contohnya, orang yang sedang rasa kehilangan akan faham lagu tentang kesabaran secara berbeza dengan orang yang tengah raikan kejayaan. Pendengar muda pula mungkin ada hubungan tersendiri dengan tema tanggungjawab atau persahabatan.

Meneroka dimensi manusia yang lebih luas

Perbezaan pengalaman ini sebenarnya membuka peluang untuk nasyid meneroka dimensi manusia dengan lebih luas. Tema amanah, misalnya, tak perlu terhad kepada seruan supaya jujur sahaja. Pengkarya boleh cerita pasal konflik antara kepentingan peribadi dengan tanggungjawab kerja, kesukaran buat keputusan, atau kesan bila kepercayaan dikhianati. Pendekatan macam ini tak mengurangkan unsur pendidikan, malah memberi konteks yang membolehkan pendengar buat pertimbangan sendiri.

Dalam bidang komunikasi, keberkesanan mesej bukan hanya pada niat penyampai, tapi juga pada cara mesej itu dibentuk, kesesuaian dengan khalayak, dan bagaimana penerima tafsirkan mesej tersebut. Prinsip yang sama terpakai dalam nasyid. Kejelasan mesej itu penting, tapi seni perlukan lebih daripada sekadar memastikan pendengar faham maksud perkataan. Pengkarya kena fikirkan pengalaman keseluruhan lagu—bukan apa yang ingin disampaikan, tapi bagaimana ia disampaikan.

Kepekaan terhadap khalayak bukan bermaksud nasyid kena ikut semua perubahan cita rasa semasa. Sebaliknya, pengkarya perlu faham perubahan tersebut sebelum tentukan pendekatan yang paling sesuai dengan identiti dan tujuan karya mereka.

Realiti industri dan konsert skala besar

Pengalaman ini boleh dilihat melalui Konsert Hijjaz 3 Dekad: Rindu Sumayyah yang berlangsung pada 16 dan 17 Oktober 2026 di Istana Budaya. Konsert anjuran Inteam Records itu bukan sahaja mengimbau karya lama untuk peminat, tapi juga menunjukkan kemampuan penggiat nasyid mengurus produksi persembahan berskala besar. Usaha Inteam wajar dipuji kerana membuktikan hubungan profesional yang dibina bertahun-tahun boleh diterjemahkan kepada peluang baharu dalam industri.

Namun, kejayaan konsert seperti ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Sambutan hebat terhadap artis berpengalaman menunjukkan kekuatan hubungan mereka dengan khalayak sedia ada. Ini belum tentu mencerminkan kedudukan keseluruhan industri, terutamanya bagi pengkarya baharu yang masih membina nama. Ada perbezaan besar antara kejayaan satu acara dengan kelangsungan sesuatu genre secara menyeluruh.

Jadi, sampai bila kita nak guna alasan 'niat baik' untuk tutup kekurangan kualiti seni dalam nasyid?