Hiburan

Datuk Eman Manan secara berseloroh mengakui kadang-kala 'terasa hati' kerana sering diberikan watak orang kampung. Menurut pelakon berusia 68 tahun itu, dia lebih kerap tampil bersama golok, parang, keris dan cangkul berbanding pelakon lain yang diberi watak bergaya memandu kereta besar, kereta sport, Porsche atau Ferrari.

Walaupun begitu, Eman menjelaskan bahawa perasaan tersebut hanyalah gurauan semata-mata dan dia tidak pernah menyimpannya dalam hati. Dia percaya jiwanya lebih sebati dengan naskhah yang berlatarbelakangkan kehidupan masyarakat Melayu yang menggunakan senjata tradisional. Dia merasa lebih dekat dengan penonton Melayu kerana dirinya sendiri membesar di sawah padi dengan sampan, golok, parang, keris dan gelanggang.

Ada satu sebab kenapa dia tidak terlalu mengejar watak mewah. Eman mengaku sebenarnya dia berasa gementar jika ditawarkan watak lelaki kaya atau bergaya. Dia bimbang tidak dapat membawakan perwatakan sedemikian dengan berkesan di layar perak dan takut nampak tidak kacak. Dia memberi contoh jika dia termenung tidak betul, orang mungkin akan mempersoalkan gaya orang kaya yang termenung sedemikian. Oleh itu, dia lebih rela diletakkan di sawah, bukit, hutan atau sungai dengan keris.

Namun, dalam nada bergurau, dia tetap rasa wajahnya kacak juga apabila melihat diri sendiri.

Sementara itu, menurut HibGlam, Eman tidak melihat gelaran Datuk sebagai tiket untuk mengubah pendirian atau meletakkan syarat dalam pemilihan watak. Dia menganggap gelaran tersebut sebagai satu amanah dan pengiktirafan terhadap usaha serta sumbangannya dalam industri seni sebelum ini. mStar turut melaporkan bahawa penganugerahan tersebut tidak mengubah keperibadiannya menjadi individu berbeza.

Eman juga menekankan kepentingan pendidikan dalam lakonan. Menurut HibGlam, dia melihat anak muda kini menganggap lakonan sebagai ilmu yang perlu dipelajari dan bukan seperti "rumput di tepi jalan yang tumbuh sendiri apabila dipotong". Dia percaya generasi yang berilmu akan lebih yakin dalam memilih naskhah yang tepat untuk menghasilkan kerja yang bagus.

Dalam perkembangan seni terbaharunya, Eman kembali membawakan watak antagonis sebagai Raja Iskandar dalam filem aksi Takluk 2: Op Daulat yang mula ditayangkan di pawagam seluruh negara pada 26 November 2026. Menurut Newswav, dia mengakui tidak suka bercakap dengan orang ketika berlakon kerana tidak mahu hilang fokus.