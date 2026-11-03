Lisa Cerita Belajar Bahasa Korea Sampai Menangis, Netizen Korea Berbalah: Kaedah Keras Tu Berkesan Ke Tak?

Hiburan

Pengalaman Lisa, ahli termuda kumpulan sensasi BlackPink, ketika mula-mula menjejakkan kaki ke Korea Selatan sebagai pelatih telah mencetuskan “kegemparan” di media sosial negara itu. Semuanya bermula apabila Lisa berkongsi tentang proses pembelajaran bahasa Koreanya, seperti yang dilaporkan oleh Sports Khan semalam.

Dalam sebuah video yang dimuat naik di saluran YouTube THE STANDARD knd, bertajuk Semasa zaman latihan saya, Lisa hanya tahu bagaimana untuk berkata 'Hello, I'm Lisa', penyanyi itu mengimbas kembali cabaran awal dia di Korea. Dia mengakui secara jujur yang dia hampir tak tahu sepatah haram pun bahasa Korea waktu tu, dan sebab itulah dia berdepan dengan pelbagai kesukaran besar.

Bayangkan, datang ke negara asing, tiba-tiba kena belajar bahasa yang langsung tak faham. Itulah situasi yang Lisa hadapi. "Sejujurnya, saya tidak dapat berkata sepatah perkataan pun. Apa yang saya tahu hanyalah ‘Hello’ dan ‘Saya Lisa’,” cerita Lisa, menggambarkan betapa terhadnya perbendaharaan kata dia masa tu. Keadaan tu sampai buat dia hampir menitiskan air mata sebab langsung tak faham apa yang cikgu cakap.

Bagi membantu Lisa menguasai bahasa Korea dengan cepat, syarikat pengurusannya kemudiannya melaksanakan peraturan ketat untuk tidak menggunakan Bahasa Inggeris dan hanya berkomunikasi dalam Bahasa Korea.

Namun, kaedah keras ini bukan tanpa tekanan. Lisa sendiri mengakui dia rasa tertekan sangat. Bila cikgu mengajar dalam bahasa Korea, dia hampir tak faham apa-apa pun. "Saya tertanya-tanya apa yang mereka cuba ajarkan kepada saya. Kaedah penggunaan bahasa Korea sahaja sangat keras sehingga saya tertanya-tanya mengapa mereka tidak boleh mengajar dalam bahasa Inggeris dahulu,” dia teringat kembali.

Penyanyi itu mendedahkan ada masanya dia rasa macam nak menangis teresak-esak sebab rasa hilang arah betul. Memang struggle habis sampai ke jiwa raga!

Walaupun pada awalnya terasa berat, Lisa bersetuju bahawa kaedah paksaan inilah yang akhirnya membantu dia berkembang pesat. Terpaksa menggunakan bahasa Korea dalam kehidupan seharian, seperti membeli-belah dengan Jisoo atau berborak selama 40 minit dalam kereta api bawah tanah, secara tak langsung telah mendorong dia untuk berkomunikasi secara proaktif. Hasilnya, kemahiran bahasa Korea Lisa bertambah baik secara beransur-ansur, dan dia kini jauh lebih selesa berbahasa Korea berbanding Bahasa Inggeris.

Selepas temu bual itu diterbitkan, kisah Lisa telah menarik perhatian ramai dan menimbulkan pelbagai pendapat bercampur-campur di media sosial, menurut Sports Khan. Ramai penonton melahirkan rasa empati yang mendalam terhadap kesukaran yang Lisa lalui. Mereka faham betul betapa sukarnya nak belajar bahasa baharu dalam persekitaran asing, dan ramai yang memuji kegigihan Lisa.

Ada juga yang melihat kisah ini sebagai peringatan berguna untuk idola antarabangsa yang bercita-cita nak bekerja di Korea Selatan, supaya lebih fokus dalam pembelajaran bahasa Korea demi komunikasi dan integrasi yang lebih baik.

Namun, tak semua netizen berfikiran sama. Ada yang memberi reaksi yang agak kuat, malah negatif. Mereka berhujah Lisa kebelakangan ini macam asyik sangat mengungkit tentang kesukaran atau kekurangan dalam sistem K-Pop.

Selain itu, sesetengah netizen pula berpendapat pengalaman Lisa itu bukannya unik mana pun. Mereka yang belajar atau bekerja di luar negara pun biasanya akan menghadapi halangan bahasa yang sama. Jadi, mereka persoalkan sama ada dengan menceritakan kembali kesukaran itu, Lisa sedang cuba menggambarkan dirinya sebagai mangsa. Ini selari juga dengan insiden tidak lama dahulu, di mana Lisa turut berkongsi tentang permintaannya untuk memasukkan klip zaman pelatih di YG Entertainment dalam sebuah dokumentari tetapi syarikat itu menolak. Mungkin ini dilihat sebagai satu lagi “komplen”.

Dalam perkembangan lain, Lisa baru sahaja melancarkan mini album solonya, PRESS PLAY, pada 23 Oktober lepas. Ini adalah keluaran pertamanya kira-kira satu tahun lapan bulan selepas album solo sulungnya, ALTER EGO, yang dikeluarkan pada Februari 2025. Teruskan berjuang, Lisa!

Jadi, pendapat korang macam mana? Kaedah keras tu betul-betul berkesan ke ada cara lain yang lebih human-friendly?