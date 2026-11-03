Lee Junho Tak Pernah Cukup! Nak Terus Cabar Diri Walaupun Dah Mendunia

Hiburan

Bagi kebanyakan artis, dah jadi penyanyi top lepas tu jadi pelakon A-list, mesti rasa cukup dan selesa, kan? Tapi tak bagi bintang Korea Selatan, Lee Junho. Ahli kumpulan K-pop 2PM ni, walaupun dah mencipta nama dalam dua bidang seni, dia tak pernah pun rasa nak berhenti mencabar diri.

Lee Junho, yang dikenali ramai sebagai penyanyi-penulis lagu dan pelakon, mula melonjak naik sebagai anggota kumpulan K-pop 2PM sebelum melebarkan sayap ke arena muzik solo di Jepun pada tahun 2013. Dia juga mengembangkan bakatnya dalam bidang lakonan.

Impian Sejak Kecil, Berkat Kesabaran

Siapa sangka, rupanya Junho ni dah berangan nak jadi pelakon sejak kecik lagi. Tapi, dalam masa sama, dia juga gila-gila minat menari dan menyanyi. Sebab tu, bila peluang jadi penyanyi datang dulu, dia terus buat persiapan dan memulakan perjalanan seni dengan 2PM.

Lepas dah aktif menyanyi, barulah peluang berlakon sampai, walaupun katanya agak lambat. Dia memang bersyukur sangat dapat kejar dua impian tu. Memang patutlah dia power, sebab semangat dia tu lain macam!

Emosi Sentiasa Berkembang, Seni Sebagai Wadah

Bagi Junho, lakonan dan nyanyian bukan setakat dua kerja berbeza yang dia buat. Tapi, itu adalah wadah untuk dia menyampaikan pelbagai perasaan dan pengalaman manusia melalui karya seni. Dia percaya, pengalaman hidup ni sentiasa berkembang dan buat kita faham emosi dengan lebih mendalam.

Kata Junho lagi, peranan penyanyi dan pelakon ni untuk menzahirkan emosi yang dirasai pada sesuatu ketika. Selagi dia masih cintakan kerja dia, dia akan terus cabar diri dengan mencuba benda baharu. Fuh, memang patutlah dia ni tak pernah statik!

Watak Dingin dalam 'The Typhoon Company'

Dalam perkembangan terbaharu kerjaya lakonannya, Junho membintangi drama “The Typhoon Company” atau “Taepung Sangsa”. Dia cerita yang projek ni bagi pengalaman lain macam berbanding watak-watak sebelum ni. Patutlah dia excited!

Penggambaran drama tu baru je selesai kurang dari seminggu sebelum sesi temu bual dia berlangsung hari tu. Jadi, dia masih dalam proses nak lupakan watak lama dan bersedia untuk projek seterusnya.

Watak dia dalam “The Typhoon Company” ni digambarkan sebagai seorang lelaki yang dingin dan susah didekati. Macam mana agaknya nanti dia bawa watak ni, ya? Harap-harap tak lah kita semua beku tengok dia!

Kuasa Peminat Kembali Jadi Diri Sendiri

Walaupun di layar kaca dia jadi watak dingin, Junho ni sebenarnya mesra alam je bila jumpa peminat. Dia akui, pertemuan dengan peminat ni banyak bantu dia untuk kembali jadi diri sendiri lepas menghayati watak yang dibawanya. Kehangatan peminat tu buat dia selesa dan bantu dia lepaskan watak sikit demi sedikit.

Jadi, nampak gaya Junho ni memang takkan berhenti berkarya lah. Korang rasa apa lagi agaknya yang dia nak cuba lepas ni? Nak jadi angkasawan ke?