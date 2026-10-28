Lee Jun-ho 'Ketagih' Nasi Lemak, Roti Tisu: Dah Jadi Hantu Makanan Malaysia?

Hiburan

Bintang popular Korea Selatan, Lee Jun-ho, yang datang ke Malaysia baru-baru ini, secara jujurnya mengakui dia memang terpikat habis dengan kepelbagaian sajian tempatan. Apa lagi kalau bukan nasi lemak dan roti tisu yang "padu" gila tu!

Lee Jun-ho, 36, tak dapat sembunyikan keterujaannya bila dapat rasa sendiri hidangan-hidangan ni. Paling menarik perhatian dia, sudah tentu roti tisu yang punya bentuk menjulang tinggi tu. Agak-agak Lee Jun-ho ternganga tak masa mula-mula tengok roti tisu?

Dia mengakui kedua-dua hidangan itu sangat sedap, dan tidak tahu mengapa roti tisu dinamakan sedemikian.

Memang kelakar bila dengar dia cerita cara makan roti tisu tu. Lee Jun-ho siap ada cara tersendiri, dengan mengoyakkan roti tu sikit demi sedikit, bermula dari bahagian atas. Kononnya, pengalaman tu menarik sebab dapat cuba dengan pelbagai jenis sos dan perasa. Hmm, patutlah dia suka, memang best pun makan roti tisu!

Anggota kumpulan 2PM ini turut berkongsi dia sempat makan roti tisu dengan macam-macam pilihan perasa, termasuklah kari, coklat dan pistachio. Tak cukup dengan tu, dia cuba pula dengan kaymak, sejenis produk tenusu bertekstur berkrim. "Saya memang suka pistachio, jadi saya mencuba roti itu dengan perisa tersebut," jelasnya pada sesi `meet and greet` CuckooTOPIA di Kuala Lumpur pada Isnin, 26 Oktober.

Selain dari mengidam makanan, bintang drama King The Land ini juga bersemangat cerita pasal penampilan istimewa dia di konsert CuckooTOPIA 2026. Konsert tu diadakan sempena ulang tahun ke-12 CUCKOO Malaysia di Stadium Merdeka pada malam Ahad, 25 Oktober. Memang bermakna sungguh pengalaman dia tu, katanya kali pertama dia jejak kaki ke konsert macam ni. Dapatlah dia jumpa peminat secara langsung dalam suasana yang meriah.

Dia berkata pengalaman itu sangat menggembirakan dan dia gembira dapat bertemu semua peminat. Kalau ada peluang lagi, dia memang `on` saja untuk datang.

Lee Jun-ho memang berada di Malaysia untuk memeriahkan festival CuckooTOPIA 2026, dan turut terlibat dengan acara CuckooTOPIA Pop-Up di Pavilion Bukit Jalil yang berlangsung dari 22 hingga 25 Oktober lalu. Tak sia-sia dia dilantik jadi Duta Jenama Global CUCKOO awal tahun ini, memang nampak keserasian dia dengan jenama tu. Siapa sangka, jadi duta boleh sampai jatuh cinta dengan nasi lemak, kan?