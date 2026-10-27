Kudrat 1968: Bukan Sekadar Buli! Zarif Ghazzi Buka Cerita Mesej Sebenar

Hiburan

Siri dan filem 'Kudrat 1968: High Council' ni rupanya bukan pasal isu buli semata-mata tau! Pelakon Zarif Ghazzi, yang bawa watak Abbas dalam naskhah aksi drama tu, tampil buat pencerahan. Katanya, cerita ni sebenarnya nak paparkan realiti sistem hierarki, senioriti dan politik yang memang wujud dalam masyarakat kita.

Menurut Zarif, setiap tindakan kekerasan yang dipaparkan tu ada sebabnya yang tersendiri, dan semua tu boleh difahami bila kita tonton keseluruhan cerita. Jadi, kalau ada yang duk fikir kenapa watak-watak tu kejam sangat, haa, nanti dalam filem ni la semua persoalan akan terjawab!

"Perjalanan Kudrat 1968 ini panjang, dan penutup kisah daripada empat episod dalam drama bersiri sebelumnya akan terjawab dalam filem ini. Segala persoalan kenapa ada tindakan sebegitu dan sebegini serta kenapa dia kejam, pasti ada jawapannya," jelas Zarif. Dia tak kisah menjelaskan berkali-kali kepada sesiapa yang masih bertanya, "naskhah Kudrat 1968 ini lebih dari kisah buli. Ia mengenai hierarki, senioriti dan politik."

Bagi Zarif, ada banyak lagi mesej yang kita patut teliti, antaranya pasal keburukan buli dan kenapa ia tak patut jadi budaya. Sebagai pelakon, dia rasa bertanggungjawab sangat nak sampaikan mesej buli ni secara visual supaya semua rakyat Malaysia bukan sahaja tahu, tapi dapat rasa sendiri kesan buruknya. Power betul ni!

Zarif yang hadir ke tayangan perdana filem Kudrat 1968: High Council di Kuala Lumpur pada Isnin, 26 Oktober, turut berkongsi pengalaman peribadi. Dia akui membesar dengan filem aksi macam 'KL Gangster'. Tapi, dia bersyukur mak ayah dia didik dia elok-elok kat rumah, jadi tak terikut-ikut pun elemen kekerasan tu. Katanya, sikap dan perangai kanak-kanak ni banyak cerminkan cara mereka berinteraksi dengan keluarga di rumah. Betul la tu, kan?