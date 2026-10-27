Kualiti filem Liyana Jasmay 'Pemuja Syaitan' dipersoal, betul ke pengarah degil?

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Liyana Jasmay, yang kita kenali sebagai pelakon, penyanyi, penerbit, dan pengarah, sekali lagi jadi tumpuan dek kontroversi filem arahannya, Pemuja Syaitan. Walaupun dah ditayangkan, isu kualiti filem ini memang tak habis-habis diperkatakan. Kali ini, beberapa persoalan berlegar dalam kalangan penonton, terutamanya pasal kualiti teknikal dan dakwaan kononnya Liyana macam kurang terbuka dengan pandangan orang lain.

Isu Kualiti Teknikal Jadi Tanda Tanya

Dengar-dengar cerita, ada bisik-bisik yang mengatakan Liyana ni macam lebih selesa ikut kepala sendiri sebelum hasilkan filem Pemuja Syaitan. Kononnya, susah nak terima pandangan orang lain. Kita bukan nak menuduh, tapi bila cerita macam ini dah mula berlegar, tak dapat tidak memang akan timbul tanda tanya, kan?

Yang peliknya, barisan produksi yang terlibat dalam pembikinan filem ini bukannya orang calang-calang tau. Ramai je yang dah ada pengalaman dalam industri perfileman kita. Jadi, kalau dah ada pasukan yang hebat-hebat macam ni, kenapa masih ada je persoalan pasal aspek teknikal filem tu? Bukankah sepatutnya pengalaman dan kepakaran mereka ni dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pastikan hasil akhir tu tip-top? Jujurnya, kita rasa memang rugi lah kalau ada kekurangan yang boleh dielakkan. Sebuah filem ni bukan hasil kerja seorang je tau, ia perlukan kerjasama erat antara pengarah, penerbit, kru teknikal, dan semua pasukan produksi. Kalau ada kekurangan, eloklah kita nilai secara profesional, barulah boleh perbaiki untuk masa depan.

Dah Tonton Kali Kedua Pun Sama Je?

Paling buat kita terkejut bila ada penonton yang mendakwa dorang tak nampak pun perubahan ketara lepas tonton filem Pemuja Syaitan ini buat kali kedua! Ya ampun, sampai sanggup beli tiket guna duit sendiri semata-mata nak bagi peluang kedua, tapi hasilnya masih sama je macam tayangan pertama. Kalau betul lah macam tu pengalaman penonton ini, kita tertanya-tanya lah, apa sebenarnya yang Liyana tambah baik atau pertingkatkan lepas tayangan pertama tu? Adakah perubahan tu fokus pada aspek teknikal tertentu yang biasa-biasa tak perasan, atau mungkin memang tak banyak beza pun? Perkara ini memang perlukan penjelasan lebih terperinci dari pihak produksi, sebab tanpa info yang sahih, memang kita akan terus buat spekulasi.

Elak Label 'Syok Sendiri', Tapi Terima Kritikan

Ada juga tanggapan yang mengatakan Liyana hasilkan filem tu secara syok sendiri. Alahai, dalam hal ini, kita rasa memang kena hati-hati lah bila nak pilih perkataan. Mengkritik hasil karya tu satu hal, tapi nak melabel usaha seseorang sebagai syok sendiri tanpa faham keseluruhan proses pembikinan tu, itu hal lain pula. Tapi pada masa yang sama, status sebagai pengarah dan penerbit tu tak bermakna hasil kerja kita kena lepas dari kritikan, kan? Lagipun, kalau projek filem ini melibatkan dana dari skim sokongan industri kreatif, memang soal tanggungjawab, mutu hasil karya, dan penggunaan sumber tu kena ambil berat betul-betul. Semua aspek, dari kualiti teknikal sampai ke perancangan dan penambahbaikan, kena teliti sungguh-sungguh.

Dengar Pendapat, Demi Industri

Kita percaya Liyana sebagai seorang yang dah lama dalam industri seni memang faham perjalanan sebagai pengarah dan penerbit ni bukan senang. Setiap karya memang ada cabaran dia sendiri, dan tak semua keputusan kreatif akan diterima oleh semua orang. Tapi, dalam industri yang makin sengit ni, kesediaan untuk mendengar pandangan, terima teguran, dan nilai kelemahan diri sendiri tu memang sebahagian daripada proses nak berkembang. Tak semestinya semua kritikan kita kena ikut bulat-bulat, tapi setiap maklum balas yang berasas tu memang wajar sangat untuk dipertimbangkan.

Kalau ada kekurangan, eloklah kita akui dan perbaiki. Kalau ada salah faham, baik bagi penjelasan terus terang supaya orang ramai tak terus buat andaian sendiri. Bak kata pepatah, malu bertanya sesat jalan, malu mengakui tak ke mana. Jadi, apa pendapat korang pasal isu ni?