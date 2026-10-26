Konsert Malam Drama Manusia: Drama Band & Asfan Shah Bawa Dunia Fantasi Ke Zepp KL!

Hiburan

Peminat muzik tempatan bakal dihidangkan dengan persembahan berkonsepkan fantasi yang pastinya akan tinggalkan kesan mendalam. Konsert Malam Drama Manusia akan menghimpunkan dua nama besar – Drama Band dan Asfan Shah bersama kumpulannya, Manusia. Konsert mega ini dijadualkan berlangsung di Zepp Kuala Lumpur pada 15 Januari 2027, bermula pukul 8.30 malam. Dengar kata, ini bukan sekadar konsert biasa, tapi pengalaman yang akan bawa kita ke dunia imaginasi!

Dianjurkan oleh Permaico Concerto, konsert ini akan menampilkan gabungan unik dua kumpulan ini dalam satu persembahan yang mengetengahkan kepelbagaian muzik, imaginasi, dan emosi yang meluap-luap. Datuk Norshida Mohamed Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Permaico Concerto, sendiri punyalah yakin dengan dua kumpulan ni sampai bagi kepercayaan penuh untuk jayakan projek istimewa buat peminat muzik tempatan. Nampak tak, harapan tinggi diletakkan!

Asfan Shah, yang juga vokalis kumpulan Asfan Shah dan Manusia, memang dah rancang nak bagi penonton pengalaman yang lain dari yang lain. Katanya, konsep konsert ini berteraskan fantasi, dan mereka nak penonton bukan sekadar datang tengok persembahan atas pentas.

“Kami mahu penonton merasai pelbagai emosi sepanjang persembahan, daripada lagu rancak hinggalah lagu sedih dan karya yang membangkitkan perasaan bercampur baur,” ujar Asfan Shah. Maknanya, preparelah tisu dan juga tenaga untuk menari, sebab konsert ni janji akan jadi rollercoaster emosi yang lengkap! Konsert yang dijangka berlangsung lebih dua jam ini bakal mempersembahkan sekurang-kurangnya 25 buah lagu. Bukan saja karya sendiri, malah lagu-lagu yang pernah dihasilkan Asfan untuk penyanyi lain pun akan dibawakan. Yang paling best, semua lagu ni akan dipersembahkan dengan susunan muzik baharu, confirm bagi kelainan pada karya yang kita dah kenal sangat tu.

Kumpulan Asfan Shah dan Manusia, yang ditubuhkan pada penghujung tahun lalu, bukan calang-calang. Mereka dah pun memperkenalkan single Dusta, dan berjanji untuk bawa pengalaman muzik tersendiri bila bergabung dengan Drama Band. Lineup pemuzik mereka pun power gila: Adam Karman (Treehill), yang juga pensyarah muzik, dan Arash (Treehill) memegang gitar. Untuk bahagian bes, ada Zack dari New Boyz, dan One dari Sofazr akan menggegarkan dram. Fuh, barisan pemuzik berpengalaman macam ni memang dah jamin kualiti persembahan akan mantap!

Sementara itu, vokalis Drama Band, Aepul Roza, memang tak sabar nak kongsi pentas dengan Asfan Shah. Dia anggap peluang ni sebagai satu pengalaman yang sangat bermakna, apatah lagi selepas mereka beberapa kali bersaing sengit dalam pertandingan muzik sebelum ini. “Saya dan Asfan sudah pernah bertanding di atas pentas sebanyak dua kali. Ada ketika dia menang dan ada ketika saya menang,” cerita Aepul. Jadi, peluang nak bergabung dalam konsert berskala besar ni memang sesuatu yang Aepul hargai habis-habisan. Dia pun tak lupa ucap terima kasih pada penganjur, terutama Datuk Norshida, atas kepercayaan yang diberi.

Lagilah buat kita tak sabar bila Aepul mula mengusik peminat dengan kemungkinan penampilan luar biasa pada malam konsert nanti. Katanya, dia mungkin akan membotakkan kepala atau muncul guna helikopter! Aduh, biar betul ni, Aepul? Kalau betul, memang kena saksikan sendiri la nanti!

Tapi, tarikan utama yang tak boleh dilepaskan ialah segmen gabungan kedua-dua kumpulan ini. Mereka akan beraksi serentak di atas satu pentas, bayangkan! Gabungan ni akan menampilkan dua pemain dram, tujuh pemain gitar, dan dua vokalis. Pergh, memang pecah panggung la dengar bunyi nanti! Ini confirm akan bagi dimensi persembahan yang jauh berbeza dari penampilan mereka secara berasingan. Idea menggabungkan dua kumpulan ni sebenarnya datang dari pihak penganjur sendiri, terutamanya bila melihat persamaan dari segi penghasilan lagu mereka yang sering menjadi runut bunyi drama tempatan.

Konsert ni bukan saja diharapkan dapat menghimpunkan peminat kedua-dua kumpulan, tapi juga nak beri ruang kepada pemuzik untuk persembahkan karya dalam pendekatan muzik yang lebih segar dan berbeza. Dan untuk melengkapkan pengalaman korang sebagai peminat, barangan cenderamata eksklusif pun dah dirancang untuk ditawarkan pada hari konsert. Jangan risau, tak balik tangan kosong!

Tiket Konsert Malam Drama Manusia dah pun mula dijual menerusi platform Ticket2u di laman web Ticket2u.com.my. Nak jimat? Rebut peluang daftar awal dan nikmati penjimatan sebanyak 15 peratus untuk menonton konsert ni. Peminat disarankan mendapatkan tiket melalui saluran rasmi yang disebutkan tu. Kalau nak info lanjut, boleh je follow hashtag rasmi #MalamDramaManusia dan #KonsertMalamDramaManusia dekat media sosial. Jangan sampai terlepas, nanti gigit jari!