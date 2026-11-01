Konsert Elegant Selamanya: Bila Legend Bertemu Generasi Baru Sambut Kecantikan

Hiburan

Bila dengar nama Datuk Ziana Zain dan Erra Fazira, automatik terbayang diva-diva Malaysia yang memang tak pernah tak letop, kan? Bayangkan dorang berdua kongsi satu pentas dengan barisan artis pelbagai generasi. Mesti punya aura lain macam! Itulah yang terjadi menerusi Live Concert: Elegant Selamanya, yang dah pun berlangsung di Zepp Kuala Lumpur pada 30 Oktober 2026.

Konsert yang dianjurkan oleh Elegant Cosmetics ni memang padu habis, sebab berjaya himpunkan Ziana Zain, Erra Fazira, Adira Suhaimi, kumpulan Elite, Nourul, Anggrek, Umai, Odda, Zaki Yamani dan Azar Azmi. Wow, satu line-up yang tak disangka-sangka, kan? Peminat mesti rasa berbaloi dapat tengok gabungan personaliti dan pengalaman seni yang berbeza-beza dalam satu malam.

Bagi Elegant Cosmetics, jenama kecantikan dan penjagaan kulit yang dah ada sejak 2020, konsert ni bukan sekadar nak jual produk. Ia sebenarnya membawa mesej yang sangat relevan dengan kita semua: kecantikan boleh diraikan dengan cara kita menghargai diri sendiri. Dan, cara paling best nak sampaikan mesej ni? Mestilah melalui muzik dan hiburan, baru sampai ke hati!

Siapa Pilih Artis, dan Kenapa?

Dato Al Amin, Pengarah Elegant Cosmetics, cakap pemilihan artis-artis ni bukan main pilih je. Setiap satu dipilih sebab personaliti dan daya tarikan dorang yang unik. Katanya, dalam acara ni, kecantikan tu diberi maksud yang lebih luas, tak cuma muka je. Ia termasuk sikap, keyakinan diri, dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Ziana, Erra, Adira, kumpulan Elite, Nourul, Anggrek, Umai, Odda dan Azar Azmi mewakili sifat kecantikan wanita yang subjektif. Kecantikan juga bukan hanya tentang paras rupa dan penampilan tetapi mampu terserlah dengan sikap atau cerminan hati,” terang Al Amin. Ha, betul la tu, cantik dari dalam hati kan baru kekal lama!

Yang paling menarik, kehadiran Zaki Yamani. Dia satu-satunya penyanyi lelaki dalam barisan tu. Bukan saja-saja tau, ini memang ada maksudnya. Pemilihan dia ni selari dengan hasrat penganjur nak jadikan penghargaan terhadap kecantikan tu sesuatu yang merangkumi semua orang. Tak kira jantina, semua ada kecantikan tersendiri.

Nampak tak, Elegant Cosmetics memang nak buat semua orang rasa dihargai!

Al Amin tambah lagi, gabungan artis ni sebenarnya mencerminkan ciri-ciri yang jenama dorang nak ketengahkan. Setiap artis tu ada identiti masing-masing, dan gabungan ni lah yang bagi warna pada konsert ni, menghubungkan dunia kecantikan dengan seni persembahan.

Azar Azmi Tak Menyanyi Pun Ada?

Betul! Antara penyertaan yang memang curi perhatian ialah Azar Azmi. Kita kenal dia sebagai pelakon yang mantap, kan? Walaupun bukan penyanyi, penglibatan dia ni meluaskan lagi gabungan bakat dalam acara ni. Macam mana bentuk persembahan dia, itu rahsia konsert lah. Sama juga macam Zaki Yamani, dia memang bawak kelainan sebab barisan artis banyak wanita. Kira dia macam hero lah kan.

Fuh, memang power konsep dorang!

Erra Fazira Kongsi Mesej Deep

Bagi Erra Fazira, bekas Ratu Cantik Malaysia/World 1992 yang pernah wakil negara ke Miss World 1992, acara ni memang lebih dari sekadar persembahan atas pentas. Dia tengok konsert ni sebagai peluang untuk ajak peminat, terutamanya wanita, faham kecantikan berdasarkan pengalaman dan penerimaan diri masing-masing.

Nampak tak, dia memang tak nak benda ni jadi acara kosong semata.

Erra betul-betul tekankan hubungan kita dengan diri sendiri. Bagi dia, menghargai diri tu tak perlu pun bergantung sepenuhnya pada solekan atau penampilan luar. Pandangan dia ni senang nak faham, lagi-lagi untuk kita yang kadang-kadang rasa kena ikut jangkaan orang lain baru boleh rasa cantik.

“Namun, jauh daripada itu apa yang lebih penting adalah melihat bagaimana para peminat terutama wanita merayakan erti kecantikan buat diri sendiri kerana cantik itu bukan soal penampilan atau perlu sentiasa bersolek sebaliknya ia tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri lalu aura kecantikan akan terpancar secara semula jadi,” pesan Erra Fazira. Deep kan mesej dia?

Di Belakang Tabir Muzik dan Tiket

Untuk memastikan persembahan berjalan lancar, Jay Kugat telah dilantik sebagai pengarah muzik. Tugas dia memang penting untuk atur perjalanan muzik dan persembahan semua artis, supaya konsert tu ada aliran yang kemas dan sedap didengar. Dengan gabungan artis dari latar dan generasi berbeza, susunan muzik Jay Kugat memainkan peranan besar untuk bagi setiap penampilan ruang yang sesuai.

Selain dari hiburan dan mesej kecantikan, konsert ni juga jadi platform untuk Elegant Cosmetics lancarkan produk terbaru dorang. Pelancaran ni dijadualkan berlangsung dalam segmen khas sebelum persembahan konsert bermula. Memang bijak, terus kaitkan produk dengan tema kecantikan acara!

Untuk peminat yang dah pun grab tiket, Live Concert: Elegant Selamanya menawarkan enam kategori. Pilihan ni membolehkan penonton pilih tempat duduk mengikut bajet dan keutamaan masing-masing. Jualan tiket dah dibuka dari 3 Oktober 2026, pukul 3 petang, melalui platform pembelian tiket Elegant Selamanya. Jadi, korang yang dah pergi tu, puas hati tak dengan konsert ni? Siapa yang paling korang tunggu-tunggu perform?