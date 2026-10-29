Konsert Cuckootopia 2026: Gabungan Memukau, Dari Bintang Tempatan ke K-Idol!

Hiburan

Suasana memang meriah habis apabila hampir 15,000 peminat membanjiri perkarangan Stadium Merdeka baru-baru ini, semua tak sabar nak tengok artis kesayangan mereka di Konsert Cuckootopia 2026. Konsert ni dianjurkan sempena ulang tahun ke-12 Cuckoo Malaysia, dan ia adalah kesinambungan kepada Anugerah Melodi Terhangat (AMT) 2026. Gandingan hos Fiza Frizzy, Kamal Adli dan Owen Yap memang mantap! Konsert ni betul-betul tunjuk macam mana nak buat event yang gabungkan persembahan gempak dengan kehadiran bintang-bintang top.

Permulaan Memukau Pra-Konsert

Acara bermula seawal jam enam petang dengan segmen pra-konsert. Pentas dibuka dengan aksi dinamik 50 penari yang menonjolkan peranan Cuckoo Malaysia sebagai rakan strategik rasmi Visit Malaysia 2026 (VM2026). Lepas tu, suara lunak Emily Chua, salah seorang ketua pasukan program Youthopia di 8TV, memukau penonton dengan lagu "Beautiful Mess". Tak cukup dengan itu, penyanyi remaja Umairah pula tampil dengan persembahan bertenaga menerusi lagu "Jangan Kau Mimpi" dan "Pugar". Odda pun tak ketinggalan, menyampaikan lagu "Gelanggang Rasa" dan "Like Jennie". Segmen pra-konsert ni ditutup dengan medley tarian yang penuh dinamik daripada ketua pasukan Youthopia, Janice Yoong.

Konsert Utama Menggegar Pentas

Konsert utama pula memulakan tirai kira-kira jam 8.40 malam, dan memang terus pecah panggung! Mimifly membuka gelanggang dengan persembahan yang memukau menerusi dua lagu iaitu "Temberang" dan "Angkat". Memang onz! Suasana makin panas dengan lontaran suara padu daripada penyanyi Jeryl Lee dan artis jemputan dari Taiwan, Trevor Kuo. Bakat-bakat muda dari program Youthopia pun tunjuk taring dengan gabungan tarian dan nyanyian yang penuh dinamik. Jeritan penonton makin bergema bila kumpulan M-pop, Alpha, naik pentas dengan persembahan memukau melalui lagu "P Ramlee Saloma" dan "Monalisa". Jaclyn Victor yang berkarisma juga tak mengecewakan dengan lagu "Ikut Rentakku" dan "Where Is My Husband?" — mesti ramai yang terhibur dengan lagu ni!

Pesona Duta Cuckoo & Kolaborasi Eksklusif

Konsert diteruskan dengan kumpulan rock indie kesayangan ramai, Hujan, yang sentiasa bagi persembahan bertenaga dengan lagu-lagu hits "Perindu Kalbu", "Kotak Hati" dan "Aku Skandal". Lepas tu, Faizal Tahir pula naik pentas dengan persembahan power untuk lagu "Gemuruh" dan "Santai".

Pastinya, kemunculan Biduanita Negara yang juga Duta Cuckoo, Datuk Seri Siti Nurhaliza, memang dinanti-nantikan. Dengan kehebatan vokal dan pesona tersendiri, beliau menguasai pentas, memukau penonton menerusi lagu "Menamakanmu Cinta" dan "Kesuma". Paling best bila dia duet dengan Jaclyn dan Duta Cuckoo, Phei Yong, menyanyikan lagu tema Cuckoo Malaysia berjudul "Sama-Sama". Datuk Siti pun sempat mengucapkan terima kasih kepada pihak Cuckoo atas kepercayaan menjadikannya Duta Cuckoo. Tak dilupakan, sahabat CSR Cuckoo, Firdhaus, turut mengekalkan bahang konsert dengan rentak padu lagu terbaharunya, siap ada duet menyentuh hati bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk lagu "Be Like Water". Fuh, meremang!

Kemuncak Debaran dengan Bintang Korea

Konsert ni bukan saja pasal persembahan, tapi turut diisi dengan penyampaian empat kategori AMT 2026 dan Anugerah Penghargaan CUCKOOTOPIA 2026. Tapi, kemuncak debaran malam itu bila pelakon dan penyanyi popular Korea Selatan, Lee Junho, yang juga Duta Jenama Global Cuckoo, melangkah ke pentas. Dia pakai sut merah manggis lengkap bersapu tangan batik, memang gentleman, menghormati kod pakaian acara 'Batik Bunga'. Ikon K-pop ni memang menawan hati peminat dengan sesi perkongsian yang meriah dan interaksi 'fan-cam' yang mencuit hati. Aksi dia melengkapkan simbol hati di skrin gergasi tu, memang buat sorakan peminat tak henti-henti. Lee Junho pun sempat ucap: “Saya memang rindu anda semua sebelum ini dan saya sangat-sangat gembira dapat bertemu dengan anda semua pada malam ini, dan saya harap apabila kembali ke Malaysia, saya dapat berjumpa anda lagi. ”

Penutup Manis Ulang Tahun Ke-12

Konsert gilang-gemilang ni sampai ke kemuncak dengan acara memotong kek ulang tahun, disusuli dengan percikan bunga api yang menerangi langit Stadium Merdeka. Memang meriah gila meraikan 12 tahun perjalanan syarikat Cuckoo Malaysia. Korang rasa berbaloi tak datang konsert macam ni?