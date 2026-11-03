Konsert Antarabangsa: Strategi Malaysia Tarik Pelancong Sampai Extend Cuti!

Hiburan

Wah, gempak betul! Kalau dulu Kuala Lumpur ni macam 'transit point' je untuk peminat konsert dari negara jiran, sekarang ni kita dah up level, guys! Skala konsert antarabangsa kat ibu kota kita makin lama makin mengganas. Memang padu!

Untuk menjadikan Malaysia antara destinasi pilihan peminat muzik dunia, Tourism Malaysia dan Live Nation Malaysia telah bergabung tenaga. Inisiatif ni diberi nama KL Headline Season 2026, dan ia sebahagian daripada kempen Visit Malaysia 2026–2027 (VM2026–2027). Macam mana nak tarik? Senang je, diorang akan anjurkan sebanyak 25 konsert antarabangsa di lima lokasi utama sekitar Kuala Lumpur. Fuh, meriah!

Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, ada cakap yang KL Headline Season 2026 ni bukan setakat nak bawak masuk konsert je. Lebih besar dari tu, ia buka peluang untuk kenalkan Kuala Lumpur sebagai bandar kosmopolitan dan paling penting, nak galakkan pelancong teruskan percutian di sini. Kalau dah datang jauh-jauh semata nak layan artis kegemaran, takkan balik terus kan? Memang kena la extend cuti! Lepas konsert, boleh la pusing-pusing KL, rasa makanan tempatan yang terangkat, shopping sakan, pastu explore tempat-tempat menarik lain. Barulah berbaloi tiket flight mahal-mahal tu!

Lebih menarik, acara ni dijangka tarik kehadiran lebih 600,000 peminat sepanjang musim konsert berlangsung! Berdasarkan data jualan tiket semasa pun, pembeli dari 43 negara dah dikenal pasti, dengan peminat antarabangsa menyumbang 20 peratus dari keseluruhan jualan tiket. Antara pasaran yang terlibat termasuk Australia, China, India, Indonesia, Jepun, Singapura, Korea Selatan, Thailand, United Kingdom, Amerika Syarikat, dan Emiriah Arab Bersatu.

Memang betul la, konsert bukan lagi sekadar acara hiburan. Ia dah jadi magnet pelancongan yang power! Buktinya, Malaysia dah rekodkan 32.3 juta ketibaan pelawat antarabangsa dari Januari hingga September 2026, meningkat 2.4 peratus berbanding tempoh sama tahun lepas. Jadi, datang sebab artis, tapi pulang dengan kenangan Malaysia yang tak dapat dilupakan.

Korang rasa strategi ni betul-betul boleh menarik lebih ramai pelancong ke negara kita?