Komitmen Luar Biasa Puteri Balqis Untuk Watak Farhana dalam 'Dua Nyawa': Sampai Demam Berpanjangan!

Hiburan

Puteri Balqis, yang kita kenal sebagai Aqish, sekali lagi buat kita terpukau dengan dedikasi dia. Watak Farhana dalam drama terbaharu terbitan Iqiyi berjudul "Dua Nyawa" memang betul-betul menguji mental dan fizikal dia sampai demam berpanjangan! Drama ni akan mula bersiaran pada 13 November nanti, jadi korang standby tisu siap-siap.

Farhana: Gadis Muda Dengan Seribu Satu Dilema

Aqish berkongsi yang "Dua Nyawa" ni antara naskhah paling mencabar kemampuannya. Ini kerana ia menuntut permainan emosi yang rumit, termasuklah membawa peranan gadis muda yang hamil anak luar nikah. Pemilik nama penuh Nor Balqis Azizi ini menjelaskan Farhana bukanlah manusia antagonis, sebaliknya manusia biasa yang melakukan kesilapan dan terpaksa menanggung akibat daripada keputusan sendiri.

Drama ini mengenai kehamilan remaja tetapi ia bukan sebuah cerita klise. Isu yang diketengahkan sangat gelap malah Farhana bukanlah contoh ikutan yang sempurna. Bayangkan, dia hampir memiliki segalanya, tapi pada masa yang sama, semuanya musnah disebabkan satu kesilapan. Aqish sendiri pun geram dengan watak ni!

Emosi Kering, Badan Pun Rebah!

Cabaran terbesar menghidupkan karakter dalam drama 12 episod tersebut adalah permainan emosi yang perlu dizahirkan. Kata Aqish, kesedihan bukan sekadar diterjemahkan melalui tangisan semata-mata. Graf emosi Farhana turun naik dan bukan mendatar, jadi setiap hari dia terpaksa menangis hingga air mata kering. Pergh, sampai kering air mata tu!

Dia juga menjelaskan watak berat ada pelbagai jenis variasi, begitu juga rasa sedih. Tidak semestinya semua kesedihan itu perlu ditangiskan dengan cara yang sama. Perkara yang paling sukar adalah apabila Farhana cuba menjaga anak, sedangkan jiwanya masih lagi seorang kanak-kanak. Jadi, memang satu watak yang sangat mencabar untuk Aqish.

Aqish menambah, dia pernah mengalami demam berpanjangan selepas menjalani babak-babak berat sejak hari pertama penggambaran lagi. Hari pertama penggambaran lagi mereka sudah memulakan babak paling berat iaitu kena menangis, dan apabila pulang ke rumah, dia terus demam. Fuh, memang power betul komitmen dia!

Cara Aqish Menyelami & Melepaskan Watak

Macam mana Aqish cope? Dia mengakui emosi daripada watak sedikit sebanyak memang akan terbawa-bawa ke kehidupan sebenar. Lebih-lebih lagi apabila kerap membayangkan setiap babak selepas menerima skrip. Namun, Aqish berkata jika ada jiwa yang kuat dan persekitaran baik, dia mampu melarikan diri seketika daripada emosi itu.

Dia sangat bersyukur apabila pihak produksi yang dianggap sebuah keluarga sentiasa mengambil berat mengenai keadaan fizikal dan kestabilan emosinya sepanjang menjayakan naskhah tersebut. Aqish juga turut berkongsi pengalaman menarik bekerja bersama barisan pelakon hebat seperti Vanida Imran (yang buat dia rasa macam Vanida memang ibu Farhana yang betul-betul wujud!), Zarif Ghazzi, Jazmy Juma, Atilia Haron (yang buat dia geram dalam cerita), dan Kodi Rasheed dalam drama arahan Riza Baharudin itu.

Kenapa Pilih Watak Berat? Sebab Nak Realiti!

Sebagai Pelakon Wanita Terbaik (Drama) di Anugerah Skrin (ASK) 2014, Aqish memang ada kecenderungan pilih naskhah berat. Dia mengakui lebih tertarik kepada jalan cerita yang memaparkan realiti kehidupan masyarakat berbanding karya yang menggambarkan dunia serba sempurna. Bagi dia, sesebuah naskhah tidak semestinya perlu sarat dengan konflik, tetapi cukup jika jalan ceritanya mampu mengetengahkan isu kehidupan yang dekat dengan norma masyarakat.

Aqish berpendapat mungkin ramai orang tidak meminati naskhah terlalu berat kerana mereka lebih suka menutup realiti dalam masyarakat. Sementara dia suka mengambil watak berat kerana ada topik penting yang perlu dibicarakan.

Setiap watak yang pernah dibawa sebelum ini termasuk menerusi "Keluarga Itu", "Terlanjur Cinta" dan "Dua Nyawa" mengetengahkan kemelut emosi yang berbeza. Walaupun ada yang berpendapat semuanya kelihatan sama pada dasarnya, Aqish menjelaskan "Keluarga Itu" mengisahkan penderaan emosi daripada keluarga sendiri, "Terlanjur Cinta" mengenai pengorbanan, sementara "Dua Nyawa" pula tentang proses kematangan diri. Menurut Aqish, Farhana sama sekali tidak serupa dengan Damia (Keluarga Itu) dan Aishah (Terlanjur Cinta).

Fiksyen? Tragis? Boleh Je!

Aqish bagaimanapun tidak menolak tawaran naskhah fiksyen lain sepenuhnya, selagi jalan cerita yang diketengahkan tentang realiti kehidupan masyarakat. Dia pernah ditawarkan naskhah ringan, namun akhirnya diubah membawa isu lebih berat. Katanya, apabila mereka melihat wajahnya, jalan cerita itu terus ditukar menjadi ‘dark’. Adeh, power betul aura Aqish ni!

Biarpun cenderung kepada naskhah berat, Aqish mengakui tertarik dengan kisah percintaan yang ada sisi emosi tersendiri. Katanya, cinta juga ada pelbagai jenis. Dia lebih menyukai kisah cinta yang tragis kerana cinta bukan hanya ada satu jenis sahaja. Jika ada tawaran naskhah cinta dan ceritanya bersesuaian, dia bersedia saja.

Berkongsi projek terbaharu, dia kini dalam fasa berehat seketika daripada dunia lakonan untuk memberi tumpuan kepada bidang perniagaan yang dijalankan bersama keluarga. Maklumlah, air mata pun semuanya dah kering kot lepas jadi Farhana. Bolehlah Aqish top-up air mata dulu sebelum terjun ke dunia lakonan balik!