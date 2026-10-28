Khairul Aming Masih Bujang, Siap Terima 'Resume' Calon Isteri Hari-Hari! Ini Reaksi Dia...

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Populariti usahawan dan pempengaruh media sosial terkenal, Khairul Aming, memang tak perlu disangkal lagi. Namanya kini makin dikenali ramai. Tapi, bila dah makin popular, kehidupan peribadi pun automatik jadi tumpuan. Dan kadang-kadang, perhatian ni boleh jadi sedikit melampau.

Khairul Aming sendiri akui yang dia perasan perbincangan pasal peminat yang terlalu fanatik terhadap dirinya. Aduh, memang takkan la nak biarkan semua benda jadi santapan umum, kan? Walaupun dia tak sempat nak hadam semua yang dibaca, tapi harapnya semua pihak dapat jaga batas dan hormat privasi masing-masing. Kata Khairul Aming, dia pun tak tahu sangat nak nasihat apa, tapi moga-moga semua tenang-tenang aje.

Privasi Kena Jaga, Jangan Sampai Over Limit!

Ibarat kata orang, sokongan memang penting, tapi jangan sampai terlebih sudu dari kuah. Khairul Aming mengingatkan, kekaguman terhadap seseorang tu tak patut jadi alasan untuk melampaui batas, apatah lagi sampai ganggu kehidupan peribadi. Betul la tu, kan? Kita hormat dia, dia pun akan hargai kita.

Kalau ada yang tertanya-tanya sama ada dia akan ambil tindakan undang-undang kalau peminat dah bertindak keterlaluan, usahawan berusia 34 tahun ini cakap belum sampai tahap tu lagi. Fuh, lega sikit. Tapi, dia tak menolak kemungkinan untuk pertimbangkan kalau ada pihak yang betul-betul ganggu privasi dia, contohnya sampai datang rumah tanpa kebenaran. Haa, jangan main-main ya! Kalau dekat media sosial, Khairul Aming sedar dia tak boleh kawal apa orang nak tulis, cuma dia mohon agar jaga batas. Itu aje.

Masih Single & 'Available', Sampai 'Resume' Masuk Hari-Hari!

Berita baik untuk yang gigih cuba mencuri hati dia, Khairul Aming dah sahkan dia masih bujang dan belum ada apa-apa hubungan istimewa dengan sesiapa. Dia siap cakap, “Masih bujang, masih single. Masih available.” Katanya, memang ramai penyokong yang sangat supportive.

Tapi, dalam pada ramai yang nak kenal rapat, Khairul Aming ada juga risau. Takut ada yang berfikir terlalu jauh ke depan. Tapi paling mencuit hati, dia dedah yang dia hari-hari terima ‘resume’ atau pelawaan daripada individu yang berminat nak jadi pasangan hidup dia. Fuyoo, level dah macam nak apply kerja dah ni! Sampai bergelak ketawa dia bila cerita benda ni.

Bagi Khairul Aming, kalau dah ada jodoh, insya-ALLAH takkan ke mana. Tapi dia sendiri pun cakap, “tidur tak cukup lagi ni.” Lagipun, arwah ayah dia dulu pun kahwin lambat juga. Haha, macam ada kaitan pula! Tapi betul la, jodoh ni rahsia Allah, kan?

Dari Dapur ke Pentas Antarabangsa: TikTok Creator of the Year!

Di sebalik kisah privasi dan jodoh yang bikin kita terhibur, Khairul Aming tak lupa berkongsi pasal pencalonan dia sebagai wakil Malaysia untuk kategori TikTok Creator of the Year di peringkat Asia Tenggara. Mantap! Pengiktirafan ni memang satu lagi pencapaian buat content creator yang terkenal dengan video resipi kreatif dan kandungan makanan yang sentiasa padu.

Sebelum ni, pada tahun 2023, Khairul Aming dah pun dinobatkan sebagai TikTok Creator of the Year Malaysia. Ini memang bukti yang kejayaan dia dalam dunia penciptaan kandungan bukan datang bergolek. Ia perlukan masa, usaha keras, dan komitmen berterusan untuk hasilkan content yang boleh tarik perhatian ramai. So, apa pendapat korang, mana lagi gempak: Khairul Aming si raja sambal, atau Khairul Aming si bujang idaman Malaya?