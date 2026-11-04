Ketinggian Bertambah? Ini Sains Sebenar Di Sebalik Pertumbuhan Tulang Kita!

Hiburan

Pernah tak korang scroll media sosial, tiba-tiba keluar iklan produk yang claim boleh tambah ketinggian fizikal? Siap janji macam-macam, kadang-kadang rasa macam magik pula, kan? Tapi, sejauh mana betulnya dakwaan macam ni? Jom kita selami sikit sains di sebalik pertumbuhan tulang manusia, bukannya nak judge tapi nak bagi korang faham!

Apa Itu 'Growth Plate'?

Untuk pengetahuan korang, proses ketinggian bertambah ni sebenarnya ada kaitan rapat dengan satu lapisan penting yang namanya ‘ephyphiseal plate’ atau kita panggil ‘growth plate’. Lapisan ni terletak dekat hujung-hujung tulang kita. Senang cerita, inilah ‘kilang’ yang menentukan berapa tinggi kita boleh pergi.

‘Growth plate’ ni bukan tulang terus, tau. Dia sebenarnya terdiri daripada tisu rawan, atau ‘cartilage’. Dalam tisu rawan ni ada beberapa jenis sel yang bekerja keras untuk menjadikan kita makin tinggi. Macam mana dia berfungsi? Teruskan membaca!

'Chondrocytes' dan 'Osteoblast': Pasukan Dinamik Penambah Tulang

Bayangkan ada dua ‘worker’ utama dalam kilang ‘growth plate’ ni. Yang pertama, namanya sel ‘chondrocytes’. Fungsi utama sel ni? Dia akan sentiasa menambahkan tisu rawan, macam engineer yang develop blueprint baru untuk bangunan. Makin banyak tisu rawan, makin panjanglah tulang kita nanti.

Pastu, datang pula ‘worker’ kedua, iaitu sel ‘osteoblast’. ‘Osteoblast’ ni macam kontraktor pula. Lepas ‘chondrocytes’ dah tambah tisu rawan, ‘osteoblast’ akan keraskan tisu rawan tu supaya jadi tulang. Macam mana dia keraskan? Dia akan letakkan unsur kalsium dalam tisu rawan tu. So, ‘chondrocytes’ buat tisu rawan, ‘osteoblast’ keraskan jadi tulang. Proses ulang-alik ni la yang buat tulang kita makin panjang dan kita makin tinggi!

Peranan 'Growth Hormone' dan Estrogen

Okay, proses panjangkan tulang ni bukan jalan sendiri je. Dia ada bos besar yang kawal, namanya ‘growth hormone’. Hormon ni dihasilkan oleh kelenjar pituitary dekat otak kita. Kalau ‘growth hormone’ ni cukup dan berfungsi macam biasa, confirm la ketinggian kita pun akan bertambah macam yang sepatutnya.

Tapi, apa jadi kalau ‘growth hormone’ ni terlebih? Ha, kalau terlampau banyak, seseorang tu boleh jadi ‘gigantism’, iaitu ketinggian yang luar biasa tinggi! Ini kalau nak jadi watak raksasa dalam filem, memang ngamlah. Tapi itu tak normal, ya.

Yang menariknya, hormon lain pun ada peranan. Kajian pada tikus tunjuk, masa baligh, hormon estrogen yang tinggi boleh buat sel ‘chondrocytes’ tadi tu mengalami ‘apoptosis’. Apa tu ‘apoptosis’? Senang cakap, sel tu ‘bunuh diri’ atau mati. Bila ‘chondrocytes’ dah tak ada, tisu rawan pun tak dapat dihasilkan lagi.

Masa ni la ‘osteoblast’ akan masuk ‘shift’ terakhir, dia keraskan semua tisu rawan yang tinggal tu jadi tulang. Jadi, ‘growth plate’ kita yang selama ni jadi kilang ketinggian tu akan hilang terus sebab dah bertukar sepenuhnya jadi tulang.

Bila Pertumbuhan Terhenti?

Jadi, bila dah tak ada ‘growth plate’ ni, maksudnya dah tak ada lagi penambahan ketinggian. Proses ni sama je untuk manusia. Biasanya, bila kita dah capai umur dalam 19 hingga 21 tahun, ‘growth plate’ kita dah hilang dan kita akan berhenti memanjang.

Itu tandanya ‘kilang’ ketinggian dah tutup operasi!

Secara kesimpulannya, lepas dah faham macam mana sistem badan kita ni bekerja, kita boleh nampaklah kenapa produk makanan tambahan yang claim boleh tambah ketinggian ni sebenarnya… tak berapa betul. Terutama sekali kalau korang dah berumur 20 tahun ke atas. Pada umur ni, ‘growth plate’ dah tak ada, takkan tiba-tiba boleh tumbuh semula kan?

Jadi, lain kali kalau nampak iklan ‘ajaib’ macam ni, senyum je lah, sebab korang dah faham sains di sebalik semua tu. Nak tinggi lagi? Kena pakai heels jelah, tu pun kalau berani!