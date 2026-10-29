Kena Panggil Kakak Bizmilla? Mila Jirin Buat Comeback di GV13!

Hiburan

Ingat lagi tak siapa juara wanita pertama Akademi Fantasia musim kelima (AF5)? Mestilah Mila Jirin! Lama juga Mila menyepikan diri dari pentas nyanyian, fokus membina empayar perniagaan Bizmilla yang makin gah. Tapi, rupanya semangat dan adrenalin pertandingan realiti tu tak pernah hilang dari jiwa dia.

Sekarang, selepas beberapa tahun dan kembali aktif menyanyi, Mila bersedia untuk panaskan semula momentum karier nyanyiannya. Kali ini, dia pilih pentas Gegar Vaganza musim ke-13 (GV13) sebagai platform. Apa yang menarik, GV13 ni menghimpunkan barisan juara dan bekas peserta AF, memang macam ‘reunion’ besar-besaran untuk peminat setia!

Kembali Ke Pentas Gah GV13

Mila, atau nama penuhnya Norsyarmilla Jirin, memang bersyukur sangat impian peminat untuk tengok dia beraksi di pentas GV akhirnya tercapai. Dia akui tahun ini format GV berbeza dan sangat menarik sebab barisan pesertanya dari AF.

Katanya, mungkin tidak akan ada lagi momen seperti ini kerana AF sudah tiada. Jadi, jangan terlepas peluang ni, geng!

Walaupun bakal berentap dengan kawan-kawan seangkatan yang pernah bergelar juara AF, penyanyi berusia 38 tahun ini menegaskan misi dia bukan untuk bersaing. Sebaliknya, dia nak berikan kepuasan maksimum kepada penonton setia GV.

Dia menjelaskan bahawa awal-awal lagi dia sudah menegaskan bukan mahu bertanding dengan mereka kerana semua ada kehebatan sebab itulah mereka bergelar juara AF. Pada Mila, ini peluang untuk tunjuk bakat yang terbaik, terutamanya bila dapat tugasan lagu yang mungkin dia tak biasa nyanyikan. Ini baru betul namanya cabaran!

Stamina ‘On Point’, Persediaan Macam Atlet!

Persediaan Mila untuk GV13 memang tak main-main. Dia mengakui ambil inisiatif jaga kecerdasan fizikal, termasuklah sertai kelas tinju! Bukan calang-calang punya pelantun lagu Persis Mutiara ni. Semua demi membina semula tahap stamina yang power.

Dia berseloroh bahawa stamina antara yang paling difikirkannya kerana mereka semua makin muda. Dia sedar beza stamina zaman AF dulu masa umur 19 atau 20 tahun, dengan sekarang yang semua dah nak masuk ‘empat siri’ (38 tahun).

Jadi, stamina memang paling ditekankan. Alhamdulillah, hampir dua bulan dia dah masuk pelbagai kelas, dan tinju adalah salah satu aktiviti yang banyak bantu naikkan balik stamina. Dia rasa, sebagai penyanyi, kawal kadar degupan jantung tu penting sangat. Dia juga tak menafikan fasa selepas bersalin memang ubah tahap kecergasannya berbanding zaman kegemilangan dulu. Dia mengakui sebelum masuk kelas tinju memang cepat rasa penat, dan struktur badan pun sudah lain sebagai seorang ibu. Selain tinju, senaman kardio di rumah pun dia buat. Memang berdisiplin habis!

Juri Tambahan: Kena Kuatkan Mental & Fizikal

Dengan pengalaman luas dalam dunia pertandingan realiti, Mila pilih pendekatan positif. Setiap teguran juri dia jadikan ruang untuk perbaiki diri. Memang patutlah dia tenang je. Katanya, dia memang lahir daripada program realiti jadi sudah biasa mendengar apa juri cakap. Apa yang juri cakap, dia hadam balik, buat latihan semula.

Tapi, cabaran sekarang ni lain sikit. Selain juri di studio, ada “juri tambahan” di luar sana, iaitu netizen! Ini yang kena siapkan mental dan fizikal betul-betul untuk berdepan. Dia cuma mahu berseronok di atas pentas dan menerima, menyerap serta melakukan yang terbaik.

Dalam masa yang sama, penyanyi yang juga usahawan berjaya ini menganggap penyertaan GV13 ni sebagai satu aturan rezeki yang sangat indah. Terutama sekali bila dia memang sedang merancang untuk kembali aktif dalam dunia nyanyian. Katanya, dia merancang mahu mengeluarkan album dan GV hadir sebagai platform hadiah buatnya.

Dan inilah part yang paling lawak dan relatable untuk Gen Z. Mila tak nafikan, anak-anak muda terutamanya Gen Z memang tak kenal siapa Mila Jirin. “Mereka panggil saya kakak Bizmilla,” selorohnya. Sekurang-kurangnya, dengan GV ni, bolehlah dia beritahu mereka yang selain usahawan, dia juga seorang penyanyi. Jadi, lepas ni takde lah terpinga-pinga lagi siapa Kakak Bizmilla ni bila dia perform! Agak-agak, lepas GV nanti, dorang masih panggil Kakak Bizmilla ke, atau dah jadi Mila Jirin balik?