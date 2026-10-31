Karakter Jani Hantui Amir Ahnaf Sampai Takut Duduk Sendiri!

Hiburan

Okay geng, dengar sini. Pelakon pujaan ramai kita, Amir Ahnaf, baru-baru ini buka cerita pasal pengalaman ‘seram sejuk’ dia lepas selesai penggambaran filem Baga: Esok Untuk Siapa. Dia akui, dia macam masuk fasa paling gelap dalam hidup sebab susah gila nak keluar dari karakter Jani yang berat tu.

Bukan main-main, kesan mendalami watak tu sampai buatkan dia rasa takut sangat nak tinggal bersendirian. Betul-betul terkesan tau!

Amir, yang berusia 26 tahun, kata proses nak tinggalkan karakter Syazani tu memang payah. Keputusan pertama dia buat terus call adik-adik dia minta datang tinggal sekali. "Saya takut untuk duduk bersendirian. Jadi, apabila adik-adik datang, sekurang-kurangnya saya dapat melihat wajah mereka dan rasa diri lebih selamat," katanya. Ala, sweetnya!

Bila ditanya, Amir percaya setiap individu akan jadi lebih kuat bila ada orang tersayang di sisi. Memang betul pun! Terutamanya bila dia tengah struggle nak fahamkan dan nak lepaskan watak yang berat macam tu.

Untuk pastikan watak Jani tu betul-betul ‘hidup’, Amir buat kajian mendalam pasal pengaruh bahan terlarang. Dia tonton pelbagai video kat YouTube semata-mata nak faham kesan dadah pada seseorang, dari bahasa tubuh, cara bercakap, sampai lah gerakan mata. Pastu semua tu dia serap masuk dalam Jani.

Dia cerita, cara dia prepare senang je – dia duduk sorang-sorang dalam bilik, pasang kamera, pastu baca skrip sambil try berlakon watak tu. Dia imagine kamera tu macam kamera betul kat set. Lepas rakam, dia tengok balik. "Kalau saya masih nampak diri saya sebagai Amir Ahnaf, maksudnya lakonan itu belum berjaya," ujar Amir.

Dia ulang benda tu sampai lah bila tengok balik rakaman, dia nampak orang lain dah, bukan Amir Ahnaf lagi. Pergh, level dedikasi dia!

Tapi, bila dah kat set betul, lain pulak ceritanya sebab kena interact dengan pelakon lain yang bawa tenaga berbeza. Bagi dia, filem ni memang kerja berpasukan.

Filem Baga: Esok Untuk Siapa ni arahan Ariff Zulkarnain, dan akan tayang kat pawagam 5 November ni. Jangan lupa support tau!

Serious ah, sampai macam ni sekali penangan satu watak? Korang rasa, apa lagi pengorbanan yang pelakon sanggup buat demi seni?