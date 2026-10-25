Kantoi! Produser Indonesia Ingat Trisha Ooi Artis Seberang Masa Uji Bakat

Hiburan

Pelakon Trisha Ooi mendedahkan dia pernah terbang ke Indonesia bagi menghadiri sesi uji bakat tertutup untuk membintangi sebuah siri televisyen bergenre aksi di sana. Peluang ni datang lepas dia dihubungi terus oleh pihak produksi negara jiran yang sedang mencari pelakon untuk siri yang dah masuk musim kedua tu.

Trisha, atau nama sebenarnya Reyshqa Aqiera Mohd Nasron Ooi, 27, memang tak nak lepaskan peluang keemasan ni. Dia hanya mempunyai masa terluang selama dua hari daripada jadual penggambarannya untuk ke sana. Kata Trisha, dia memang jenis yang tak memilih dan akan rebut je peluang yang ada depan mata.

Trisha berkongsi cerita ni masa dia ditemui di sidang media drama bersiri "Pickel Rival" yang berlangsung di Balai Berita, Bangsar pada Jumaat. Di situlah dia berkongsi sebab sebenar pihak produksi menghubunginya.

Yang paling kelakar, Trisha kata dia baru tahu kenapa dipanggil masa dah sampai sana. "Sampai di sana, baru mereka tanya, ‘Trisha kamu dari Malaysia ya?’ Trisha jawab, ‘Iya kak, dari Malaysia.’ Mereka ingat Trisha orang Indonesia, sebab itu mereka panggil," ujarnya.

Walaupun keputusan uji bakat tu belum tahu lagi, Trisha tetap bersyukur sebab bakat dia dapat perhatian dari luar negara. Bagi dia, ini adalah pengalaman yang "eye-opener" dan dapat kenal cara kerja industri sana. Katanya lagi, mereka sangat baik dan bahasa pun lebih kurang sama dengan kita. Kira dah macam jumpa saudara sendiri, kan?