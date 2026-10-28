Kaka Azraff 'Sound' Lelaki Tak Guna, Netizen Terus Kaitkan Dengan Bekas Suami

Hiburan

Penyanyi Kaka Azraff, atau nama sebenarnya Nor Atiqa Noor Azraff, 37, baru-baru ini mencetuskan perbincangan hangat di media sosial apabila menyelar golongan lelaki yang lebih pilih untuk berseronok daripada melunaskan tanggungjawab terhadap anak sendiri.

Dalam satu hantaran di Threads, Kaka tanpa menyebut mana-mana nama menyifatkan individu sebegitu sebagai tidak berakal. "Lelaki bodoh tidak ada akal," katanya.

Dalam hantaran berbeza, Kaka juga menyifatkan sikap tersebut sememangnya layak untuk menerima kecaman.

Rentetan daripada luahan panas Kaka itu, ramai netizen mula membuat andaian. Kebanyakan daripadanya mengaitkan hantaran tersebut ditujukan kepada bekas suaminya, Adam Azriff. Namun, ada juga yang tidak menolak kemungkinan ia sekadar luahan rambang Kaka.

Antara komen netizen ialah Kaka diminta bersabar kerana lumrah bertemu lelaki tak guna, selain ada yang bertanya sama ada hantaran itu ditujukan kepada bekas suami.

Untuk rekod, Kaka dan Adam Azriff mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2018 dan dikurniakan tiga orang cahaya mata lelaki iaitu Aslan, 6, Aryan, 5, dan Atta Adam. Mereka pernah bercerai pada 28 Oktober 2024, sebelum kembali rujuk pada awal tahun 2025 ketika masih dalam tempoh idah.