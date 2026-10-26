Kaka Azraff Jelaskan Status ‘Lelaki Bodoh’ di Threads: Bukan Nak Buka Aib, Tapi…

Hiburan

Korang ingat lagi tak status Threads Kaka Azraff yang buat satu Malaysia panas? Yang pasal ‘lelaki bodoh’ abai tanggungjawab anak tu? Haa, penyanyi berkaliber kita ni, Kaka Azraff, akhirnya datang nak jelaskan. Katanya, hantaran padu tu bukan ditujukan kat sesiapa pun secara spesifik, tau!

Kaka, atau nama sebenar Nor Atiqa Noor Azraff, 37, cakap yang posting tu hanyalah pandangan peribadi dia. Biasalah, bila mata asyik nampak situasi macam ni jadi tular, memang rasa nak meluah kan? Menurutnya, hantaran itu tidak ditujukan kepada sesiapa secara spesifik kerana ramai lelaki bersikap sedemikian pada zaman sekarang.

Netizen kita ni pantas betul bab buat spekulasi. Ramai yang dah cop siap-siap kata Kaka tuju posting tu dekat bekas suaminya, Adam Azriff. Tapi Kaka cepat-cepat sangkal. Dia mengaku tak sangka pula ramai kaitkan dengan kisah dia. “Bila orang sangka begitu, saya tak boleh nak kawal. Itu di luar jangkaan dan saya bukanlah nak pertahankan sesiapa,” jelasnya. Alahai, memang tak boleh nak block mulut orang kan?

Dia tambahnya lagi, Threads ni platform dia nak kongsi pandangan, bukan niat nak burukkan sesiapa. Kaka berkata, bila membuka Threads, itulah kisah yang banyak dibaca.

Kaka tak nafikan, lepas dah lalui fasa perpisahan dan sekarang bergelar ibu tunggal, kadang-kadang memang perlukan tempat nak meluahkan rasa. “Bukan nak aibkan atau burukkan sesiapa. Luahkan sekadar untuk melepaskan,” ujarnya. Memang pedih weh bila hati dah koyak, tapi takkan nak simpan sorang-sorang kan?

Untuk rekod, Kaka dan Adam Azriff pernah mendirikan rumah tangga pada 14 Disember 2018 sebelum sah bercerai talak dua pada 4 Jun lalu. Mereka dikurniakan tiga orang anak lelaki yang comel-comel belaka: Aslan, 7; Aryan, 5; dan Atta Adam, 3.

Jadi, sekarang dah faham kan? Kaka cuma meluahkan rasa isi hati sebagai seorang ibu. Apa pendapat korang pasal cara Kaka meluah di media sosial ni?