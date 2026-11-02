Kaka Azraff gesa wanita perlu berani bersuara & pertahankan hak

Hiburan

Penyanyi dengan nama penuh Nor Atiqa Noor Azraff ini memang kerap kali ‘belanja’ pandangan dia pasal isu lelaki toksik dekat media sosial. Hantaran dia? Macam biasa, banjir dengan komen para wanita yang mengaku melalui pengalaman serupa.

Ibu kepada tiga cahaya mata ni memang tak berlapik bila cakap pasal wanita. Katanya, kita ni dah terlalu lama sangat dibentuk dengan acuan dan pemikiran tentang bagaimana sepatutnya seorang wanita tu berkelakuan. Dah sampai masa, guys, kita pecahkan acuan tu!

Pecahkan Acuan Lama, Berani Bersuara

Kaka Azraff bertegas, "Sebagai wanita, kita perlu berani bersuara. Kita sudah terlalu lama dididik dengan pemikiran kononnya perempuan mesti berkelakuan begini atau begitu. Hakikatnya, kita berhak menilai keadaan dan menolak perkara yang tidak sepatutnya." Betul tu! Bukan boleh ikut je semua benda kalau rasa tak kena. Kita ada hak untuk pilih dan tentukan.

Kembali Menemukan Diri Yang Hilang

Bila kita mula bersuara, ia bukan saja-saja tau. Kaka jelaskan bahawa bila mula bersuara, kita sebenarnya sedang berusaha mendapatkan semula keyakinan serta kepercayaan terhadap diri sendiri. Barulah rasa diri tu dihargai dan diyakini. Takkanlah semua yang buruk berlaku tu salah kita je kan? Kaka sendiri menegaskan bahawa tidak semestinya semua perkara buruk dalam hidup berpunca daripada kesalahan sendiri.

Bila ditanya adakah dia kini lebih terbuka, Kaka sendiri kata dia tak pasti masanya dah tiba ke belum. Tapi, dia yakin sangat yang meluahkan perasaan tu adalah langkah penting untuk jumpa semula diri yang lama ‘menghilang’. Kata Kaka, ini adalah satu langkah untuk mendapatkan semula diri sendiri selepas sekian lama terasa seperti meninggalkannya. Amboi, mendalam betul!

Lepaskan Bebanan Emosi

Tema ini bukan saja Kaka bawak dalam perkongsian dia, tapi dia masukkan juga dalam single terbaharu dia, “Lepaskan”. Wah, memang kena sangat dengan jiwa. Kaka menekankan betapa pentingnya untuk kita "belajar melepaskan kemarahan dan kesakitan yang dipendam terlalu lama supaya dapat meneruskan kehidupan tanpa terus memikul beban emosi." Barulah ringan sikit langkah nak jalan terus, kan?

Berdiri Teguh Atas Realiti

Walaupun topik yang Kaka bawak ni agak sensitif, dia bersyukur sangat sebab setakat ni tak jadi sasaran serangan peribadi. Dia yakin apa yang dia kongsikan tu memang berpijak pada realiti. Pesannya, "Kalau ada pihak mahu menyerang saya kerana perkara tersebut, mungkin mereka sendiri perlu bertanya kepada diri masing-masing mengapa terasa. Saya tidak berniat mencari gaduh dengan sesiapa." Haa, padu! Kalau terasa, mungkin ada isunya dekat diri sendiri?

Perjuangkan Hak Wanita & Anak-anak

Selain dari isu toksik, Kaka turut menyuarakan sokongan padu dia terhadap cadangan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) untuk memperkenalkan mekanisme semakan tanggungjawab nafkah. Cadangan ini penting gila untuk melindungi hak isteri dan anak-anak. Kaka faham sangat kenapa ramai wanita terpaksa bertahan dalam situasi yang tak best: mereka tidak sanggup berpisah dengan anak-anak.

Dia juga berpendapat, kalau kita nak negara terus maju, keadaan macam ni memang kena hentikan. "Kalau wanita masih ditindas dan hak mereka diabaikan, bagaimana kita mahu bergerak ke hadapan?" Kaka menyokong usaha ini sebab dah lama sangat kita dengar kisah wanita berulang-alik ke mahkamah tapi masalah nafkah masih tak selesai. Memang dah patutlah ada perubahan!

Suara figura awam macam Kaka Azraff ni memang penting gila sebab ia membuka ruang untuk wanita biasa tak rasa keseorangan. Tapi ingatlah, keberanian bersuara tu perlu diiringi tindakan yang membina, contohnya dengan berkongsi saluran bantuan guaman dan sokongan emosi, bukan sekadar meluah perasaan di media sosial. Cadangan JKSM ni memang wajar disegerakan, dan penguatkuasaannya mesti tegas. Hak anak-anak tu bukan boleh buat main-main tau!