Junho Didakwa Sebut 'Your Wife' Bersama Hael Husaini, Netizen Berspekulasi

Hiburan

Wah, kecoh betul Threads! Sebuah perkongsian video Hael Husaini bersama bintang Korea Selatan pujaan ramai, Junho, di sebuah acara tiba-tiba jadi tular dan mencetuskan pelbagai spekulasi panas. Moment tu memang curi perhatian ramai habis.

Apa yang buat video ni jadi viral? Individu yang muat naik rakaman tu mendakwa dia punya 'lip reading' power dah sampai tahap boleh baca bibir Junho sebut 'Your wife' masa berbual dengan Hael. 'Any lip reader kat sini? Ke aku dah boleh jadi lip reader? Aku tgok Junho ckp ‘Your wife’ hmm..,' tulisnya, sambil tinggalkan tanda tanya besar kat kepala netizen.

Teruslah ruangan komen Threads tu jadi medan perbincangan. Ramai betul yang mula mempersoalkan maksud sebenar ucapan tu. Seorang pengguna meluahkan rasa ingin tahu, 'Ermm sampai skrng masih tertanya tanya kenapa tak terus terang jer… semoga kekal hingga ke akhir hayat,' katanya, sambil berharap segala urusan mereka dipermudahkan.

Tak lama lepas tu, individu yang share video asal tu pun balas komen tu, cuba sejukkan keadaan. Dia meminta semua pihak untuk 'hormat keputusan dan kehendak mereka..,' katanya. Tapi biasalah netizen, mana boleh duduk diam! Ada je yang terus tanya soalan maut, 'tapi kalau dah kahwin kenapa dirahsiakan ye?'. Komen tu pun tak kurang dapat perhatian, siap dapat respons berseloroh dari pengguna lain.

Malangnya, hantaran yang mencetuskan kontroversi ni tak pula jelaskan secara lanjut maksud sebenar di sebalik dua perkataan 'your wife' yang didakwa didengar tu. Jadi, sampai sekarang, misteri ni masih tergantung sepi. Kita tunggu jelah kalau Hael Husaini atau Junho sendiri nak buat pencerahan! Agak-agaklah, siapa yang di'wife'kan tu ya?