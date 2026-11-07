Rezeki Terpijak! Lisa Surihani Kisah Pengalaman Haji yang Buat Netizen Tersentuh

Hiburan

Siapa je tak suka rezeki terpijak, kan? Lagi-lagi bila datang masa kita tak minta pun. Pelakon jelita kita, Datin Lisa Surihani, baru-baru ni buat ramai tersentuh hati bila dia kongsi satu pengalaman yang sangat bermakna waktu mengerjakan ibadah haji. Cerita ni betul-betul buat kita fikir balik betapa setiap rezeki tu patut dihargai.

Menerusi satu hantaran kat Threads, Lisa mendedahkan yang pagi tu dia betul-betul blur tak tahu nak sarapan apa. Bukan tak ada pilihan, tapi dia rasa macam tak lapar sangat, tak kenyang sangat, sampai terfikir nak skip je sarapan hari tu. Haa, pernah tak korang rasa macam tu? Rasa malas nak fikir apa-apa dah.

Tapi, alih-alih, satu tindakan spontan dari seorang sahabatnya yang dipanggil Kak Ina, terus buat hati Lisa tersentuh gila. Tak lama lepas tu, Kak Ina hantar mesej cakap dia dah belikan mi dengan kopi latte panas untuk Lisa! Aduh, siapa je tak cair dengar macam ni? Lisa pun rasa satu perasaan hangat terus menyentuh hati dia.

Bagi Lisa, ini bukan kebetulan tau. Dia percaya, walaupun dia dah niat nak tak bersarapan, Allah SWT memang dah tetapkan rezeki tu akan sampai jugak kat dia, cuma melalui perantara yang tak disangka. “Walaupun saya bercadang untuk tidak bersarapan, Allah Yang Maha Pemberi Rezeki telah menentukan bahawa saya tetap akan bersarapan pada hari itu,” jelasnya. Kak Ina la yang jadi ‘posmen’ rezeki tu!

Paling best, Lisa langsung tak bagi hint atau minta Kak Ina belikan apa-apa pun. Cuba bayangkan, tiba-tiba je kawan mesej offer makanan. Itu yang buat Lisa rasa sangat dihargai. Dia nampak ini sebagai manifestasi sifat Allah Yang Maha Pemurah yang bagi rezeki tanpa syarat dan tak harapkan balasan. “Ia adalah hadiah yang tidak saya usahakan untuk memulakan hari saya. Ia sangat bermakna, sangat manis dan penuh perhatian,” katanya, sambil memuji kelembutan Kak Ina menghantar mesej tu.

Kan dah cakap, rezeki tu datang dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang, ia bukan pasal nilai material, tapi pasal kasih sayang dan perhatian yang kita terima tanpa kita pinta. Semoga kita pun ada Kak Ina dalam hidup kita yang tiba-tiba muncul dengan mi dan kopi latte panas! Apa pulak pengalaman rezeki tak disangka korang?