Datuk Yusof Haslam Reda Je Anak Tak Nak Sambung Legasi Drama, Tapi Gerak Khas Power Lagi Eh?

Hiburan

Datuk Yusof Haslam, pengarah dan penerbit tersohor yang kini berusia 73 tahun, berlapang dada kalau-kalau tiada seorang pun anaknya berminat nak sambung legasi penerbitan drama yang dah beliau bina lebih empat dekad lalu. Alahai, sedihnya!

Katanya, setakat ni dia belum nampak lagi kecenderungan anak-anaknya nak teruskan cabang bisnes drama ni. Yelah, dua anak lelaki beliau, Syafiq Yusof dan Syamsul Yusof, kan memang 'confirm' lagi suka mengarah filem. Isteri beliau, Datin Patimah Ismail, pun dah sedar kemungkinan legasi drama ni takkan diteruskan.

“Saya pasrah jika tiada yang mahu meneruskannya. Isteri pun ada menyatakan perkara sama,” kata Datuk Yusof. Beliau menambah, isterinya sendiri yang melihat susah payah beliau bekerja siang malam menguruskan syarikat, tapi nampak anak-anak macam tak berminat nak meneruskan. Apa nak buat kan?

Datuk Yusof mengimbas balik, kejayaan Skop Production dalam menghasilkan filem selama ni banyak disokong hasil pendapatan daripada drama TV yang bermula sekitar tahun 1985. Bidang drama ni memang dah buka banyak peluang sampai boleh terbitkan filem, sediakan kehidupan selesa untuk keluarga dan bagi kerja kat puluhan kakitangan. Power betul!

Kalau takde siapa nak teruskan legasi drama, beliau memang pasrah.

Dalam pada itu, Datuk Yusof tak sangka pula siri drama popular, Gerak Khas, masih ada permintaan daripada stesen TV untuk diterbitkan semula. Walaupun dah bertahun-tahun, stesen TV masih rindu Gerak Khas ke tu?

Bercakap pasal kejayaan karyanya tembus hampir semua stesen TV, beliau dah lali dengan dakwaan kononnya ada 'kabel' sampai drama beliau selalu dapat tayangan. "Ini bukan kali pertama saya dikatakan menggunakan kabel. Sejak dahulu lagi perkara itu diperkatakan," jelasnya. Siap pernah ada menteri datang mengadu penat melayan kerenah individu yang komplen drama beliau asyik tayang je! Tapi nak buat macam mana, rating Gerak Khas kan bagus sangat sampai jadi program utama RTM dulu, mana boleh stop!

Datuk Yusof menegaskan yang beliau masih terbuka untuk meneruskan penerbitan drama TV kalau ada tawaran, walaupun pulangan tak setanding filem. Keputusan ni bukan semata-mata pasal untung, tapi untuk jaga kebajikan kru produksi dan pekerja syarikat yang bergantung pada drama sebagai sumber pendapatan. Memang steady Datuk Yusof ni, fikirkan pekerja dulu.

Siri Gerak Khas yang beliau terbitkan mencatat sejarah tersendiri dengan kira-kira 2,000 episod.