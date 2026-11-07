Rasa Nak HempaS TV Sebab Dian P. Ramlee, Keith Foo

Hiburan

Sejak ditayangkan pada 26 Oktober 2026, drama arahan Nur Ain Shariff berjudul Suamiku Anak Mak ini betul-betul menguji kesabaran penonton setia Astro Ria. Bayangkan, ramai betul netizen yang rasa geram dan tak puas hati bila tengok setiap episod!

Faktor utama? Lakonan mantap aktres versatil Dian P. Ramlee sebagai Mak Leha, ibu mentua yang kejam tak bertempat. Watak dia tu buat penonton mendidih darah, sampai ada yang berseloroh nak je hempas TV ke lantai kalau Mak Leha buat hal lagi! Aduh, memang menjadi-jadi betul dia punya 'aura jahat' tu.

Konflik keluarga toksik ni jadi lagi rumit dengan watak Emma Maembong sebagai Zaraa yang asyik menanggung derita lepas kahwin dengan Haris. Haris ni pula, dilakonkan oleh pelakon Malaysia Keith Foo. Kira dah cukup pakej lah penderitaan Zaraa ni.

Tak hairanlah kalau naskhah air mata ini terus jadi bahan bualan hangat dalam media sosial. Ramai betul yang tak sanggup nak terus tengok Zaraa terseksa. Malah ada yang berseloroh hanya mahu menanti episod kematian mana-mana watak antagonis. Nampak tak betapa stresnya penonton dengan drama ni?

Harap-haraplah takde siapa yang betul-betul pergi hempas TV kesayangan dia sebab drama ni! Atau, agaknya bila la Haris tu nak jadi penyelamat Zaraa? Dah tak sanggup dah nak tengok Zaraa nangis lagi!