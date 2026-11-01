Janna Nick Dikritik Sebab Cara Review Makanan, Dia Tetap Tenang

Hiburan

Janna Nick, pelakon yang memang tak pernah lari dari perhatian, kini kembali jadi bualan hangat di media sosial. Bukan sebab projek baru dia, tapi ulasan makanan yang dikongsikannya mencetuskan kritikan dari seorang pengguna Threads. Biasalah, dunia maya ni memang pantas menghakimi, kan?

Kali ini, bukan soal makanan tu sedap ke tak, atau harga yang buat tercekik, tapi lebih kepada cara Janna Nick memberi ulasan masa dia tengah menikmati hidangan kat sebuah restoran mewah. Individu yang mengkritik tu meluahkan rasa kurang senang bila Janna menyifatkan penerangan pasal hidangan tu sebagai sesuatu yang merimaskan. Alamak, dah kenapa pulak nak rimaskan diri kat restoran mahal?

Bagi pengkritik tu, konsep santapan mewah atau 'fine dining' ni bukan sekadar nak isi perut sampai kenyang semata-mata. Ia lebih dari tu — ia mengangkat seni penyediaan makanan, pemilihan bahan-bahan eksklusif, dan yang paling penting, pengalaman menikmati setiap satu hidangan yang unik. Kira macam pergi muzium seni, tapi yang ni kita boleh makan!

Nak tak nak, kita kena setuju lah teguran tu ada betulnya. Kalau dah pilih nak masuk 'arena' fine dining, kenalah bersedia dengan protokol dan layanan yang datang sekali. Penerangan panjang lebar tu sebenarnya sebahagian dari pakej pengalaman. Kalau tak nak dengar, baik tapau je makan kat rumah sambil layan Netflix, betul tak? Hehe.

Tapi apa yang buat kita tabik spring dengan Janna Nick ni, dia tak melatah langsung. Dalam dunia media sosial yang penuh drama ni, Janna memilih untuk tenang, tak membalas dengan kata-kata pedas, malah siap tunjuk keterbukaan dia untuk terima pandangan orang ramai. Fuh, bukan senang tau nak telan kritikan terbuka macam tu, lagi-lagi bila apa yang kita kongsi dah jadi tatapan umum.

Teguran, walaupun kadang-kadang pahit nak telan, sebenarnya boleh jadi "vitamin" untuk kita perbaiki diri. Janna dah tunjuk contoh yang baik. Mungkin lepas ni dia boleh cuba ulasan makanan yang lebih mendalam, atau cuba gaya ulasan yang lain pulak. Siapa tahu, boleh jadi food reviewer paling cool dan berilmu di Malaysia? Apa pendapat korang, setuju ke tak setuju dengan cara Janna Nick review makanan ni?