Janna Nick bangga asal usul, budak kampung belajar di London

Hiburan

Walaupun dah berjaya menamatkan pengajian Master of Arts in Filmmaking di United Kingdom dengan keputusan cemerlang, pelakon Janna Nick tak pernah sesekali melupakan asal usulnya. Janna, atau nama penuhnya Nurul Jannah Muner, 31, dengan bangganya mengaku dia tetap seorang 'anak kampung' walaupun dah bergelar graduan dari kota London! Memang patut kita puji semangat dia ni, tak mudah nak kekal grounded bila dah berada di puncak.

Menerusi hantaran terbaru di Threads, Janna berkongsi secara terbuka bahawa pengalaman melanjutkan pengajian di London yang serba moden dan kosmopolitan itu sedikit pun tak mengubah jati dirinya. Belajar di London tidak bermakna perlu melupakan siapa diri saya, tegasnya, menunjukkan kematangan fikiran dan rasa hormat yang mendalam terhadap latar belakangnya. Kita selalu dengar cerita artis bila dah naik, terus lupa daratan dan tukar identiti, tapi Janna ni memang lain macam! Dia memilih untuk kekal dengan siapa dia sebenarnya.

Bukan itu saja, Janna juga tanpa segan silu menegaskan yang dia sentiasa menerima latar belakangnya itu dengan penuh kebanggaan. Baginya, gelaran 'budak kampung' bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan atau dimalukan. Budak kampung, tetap budak kampung walaupun belajar di London. Ya, saya memang budak kampung dan saya bangga menjadi budak kampung, ujarnya lagi, siap ulang dua kali tau! Ayat dia tu memang betul-betul menusuk kalbu, bukti dia tak plastik dan jujur seratus peratus dengan diri sendiri dan peminat.

Janna siap cakap dia tak sabar nak luangkan lebih banyak masa bersama masyarakat kampungnya. Saya tidak sabar untuk meluangkan lebih banyak masa bersama masyarakat kampung supaya dapat mendalami kisah dan cerita mereka, katanya.

Sebelum ini, Janna pernah memaklumkan yang dia dah pun menamatkan pengajian dalam jurusan Master of Arts in Filmmaking di UK dengan cemerlang. Jadi, tak hairanlah kalau dia kini lebih teruja nak meneroka peluang baru dalam bidang pengarahan berbanding kembali aktif di hadapan kamera.