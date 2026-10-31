Jangan Panik, Guys! – Iqram Dinzly Kongsi Tips Hadapi Situasi Cemas

Hiburan

Pelakon kacak, Iqram Dinzly, 45, baru-baru ini tampil di media sosialnya dengan saranan penting buat semua pengikut. Dia nasihatkan kita supaya jangan panik bila berdepan dengan situasi cemas. Kata Iqram, tindakan panik bukan sahaja tak membantu, malah akan memburukkan lagi keadaan dan menjadikan serangan panik tu bertambah teruk serta merunsingkan kepala. Betul juga, bila dah mula panik, memang susah nak fikir logik, kan?

“Apa apa pun jangan panik, bila panik maka terjadilah serangan panik,” katanya. Ayat dia ringkas tapi padat, memang kena simpan dalam kepala ni. Kadang kita lupa, punca panik tu sendiri adalah panik!

Bukan setakat bagi nasihat kosong je, Iqram siap kongsi tips yang agak unik. Dia sarankan netizen tonton drama bersiri Jepun bertajuk Mero Attack yang pasal bola tampar yang famous dulu tu. Nak kena bookmark ni, manalah tahu ada plot twist pasal cara kawal panik.

Selain daripada tu, Iqram juga tekankan kepentingan untuk bertenang dan menyusun strategi yang sepatutnya masa kita berdepan masalah. Jangan main langgar je sampai nanti dah kritikal baru nak cari jalan. “Ingat, apa apa pun jangan panik! Bertengang dan susun strategi. Jangan memandai sampai nak mati baru cari klinik! teknik mudah!” ujarnya lagi. Fuh, pedas tapi ada kebenaran. Jangan sampai dah sakit teruk baru nak terhegeh-hegeh cari bantuan, betul tak? Eloklah kita ni aware dari awal, baru tak menyesal kemudian hari. Macam mana, korang setuju tak dengan nasihat Abang Iqram ni?