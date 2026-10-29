Jaja Ishak Pernah Mengaku Ingatkan Haqiem Rusli "Kekwat", Tapi Terkejut Dengan Perangai Sebenar

Hiburan

Siapa sangka, penerbit drama popular Jaja Ishak pernah beranggapan penyanyi tersohor Haqiem Rusli seorang yang sombong dan susah didekati. Jaja, yang juga peminat lagu-lagu Haqiem, mengaku dia ada perasaan segan dan ego untuk mendekati pelantun lagu 'Mimpi' itu pada awalnya.

Jaja berkata dia pada masa itu tidak mahu menegur Haqiem kerana menyangka penyanyi itu berlagak.

Segalanya berubah selepas mereka berdua berpeluang bertegur sapa dan berbual di sebuah majlis. Jaja mengakui dia mulanya berasa ragu untuk mendekati Haqiem, mengambil kira statusnya sebagai antara nama besar dalam industri muzik tanah air. Namun, selepas digalakkan oleh rakan-rakan, dia mengambil inisiatif untuk bertemu Haqiem dan mengajaknya makan bersama.

Jaja berkata selepas berborak, dia sedar Haqiem sebenarnya tidak sombong dan sangat mesra serta rendah diri walaupun berstatus tinggi. Dari situlah, timbulnya ilham untuk berkolaborasi dan menghasilkan lagu.

Jaja turut meluahkan rasa teruja dan menyifatkan persetujuan Haqiem untuk menyanyikan lagu tema (OST) drama terbaharunya, “Sepenuh Hati Rindu”, sebagai satu 'jackpot'. Mana taknya, syarikatnya lebih dikenali dalam bidang penerbitan drama dan bukannya label muzik besar. Jaja memang sudah lama meminati karya Haqiem, tetapi sebelum ini tidak mampu mendapatkan khidmat penyanyi Gred A itu.

Menurutnya, pegawai perhubungan awamnya pernah mengingatkan bahawa Haqiem artis gred A dan mempersoalkan kemampuan membayarnya. Namun, rezeki yang lebih sedikit tahun ini membolehkan tawaran diberikan. Jaja terkejut dan gembira apabila Haqiem menyambut baik tawaran tersebut, menunjukkan penyanyi itu seorang yang tidak memilih label, asalkan diberikan yang terbaik.

Pemilihan Haqiem adalah berdasarkan kekuatan vokal dan penghayatan emosinya yang dilihat sangat bertepatan dengan jalan cerita drama yang sarat konflik percintaan, kesedihan, dan kekecewaan. Lebih menarik, Jaja sendiri terlibat secara langsung dalam penghasilan lagu “Katamu Sekejap” apabila berkongsi tanggungjawab menulis lirik 50 peratus bersama Haqiem, manakala komposisi lagu pula dihasilkan oleh Haqiem bersama Iqie Hugh.

“Katamu Sekejap” merupakan single pertama Haqiem selepas mengambil keputusan bergerak secara bebas di bawah syarikat pengurusannya sendiri, Haqiem Rusli Entertainment. Lagu itu mula dilancarkan di platform penstriman digital pada 26 Oktober.