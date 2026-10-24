Jaclyn Victor Pamer Kuasa Vokal Di Konsert Gemilang: Mantapnya Sampai Bikin Bulu Roma Meremang!

Selebriti

Jaclyn Victor memang legend! Dengan usia 47 tahun, vokal dia masih power, takde siapa boleh lawan. Konsert Gemilang Jaclyn bersama Orkestra Filharmonik Malaysia (MPO) yang meraikan lebih dua dekad karier muzik dia di Dewan Filharmonik Petronas (DFP) pada Sabtu lalu memang buktikan segalanya. Bukan calang-calang tau, Juara Malaysian Idol edisi pertama (2004) ni berjaya pukau 900 penonton yang hadir!

Dua Dekad Vokal Gemilang

Sepanjang dua jam, Jaclyn tak main-main. Dia hidangkan lebih 20 rangkaian lagu hitsnya yang dah diberikan nafas baharu dengan susunan simfoni MPO. Masa berucap, Jaclyn atau nama sebenarnya Jaclyn Joshua Thanaraj Victor siap mengaku Konsert Gemilang ni adalah satu perjalanan panjang lebih dua dekad yang sangat indah. Kita pun faham, bukan senang nak kekal relevan sampai dua dekad lebih dalam industri ni, kan?

Dia pun teruja gila dapat beraksi balik dengan MPO, apatah lagi ada 'orang hebat' kat belakang tabir, iaitu konduktor Ahmad Muriz. Saya sangat teruja untuk kembali mengadakan konsert bersama MPO apatah lagi kita ada orang yang hebat di belakang saya iaitu konduktor Ahmad Muriz, kata Jaclyn. Bukan kali pertama tau, sebelum ni pun Jaclyn dah pernah jadi penyanyi undangan untuk konsert MPO macam Aubrey Suwito & Friends (2017), Judika & the MPO (2019), dengan The Magnificent Seven (2022). Kiranya, dorang ni dah macam BFF dalam muzik la!

Imbau Kenangan, Suntik Kelainan

Nak tahu tak Jac buka tirai dengan lagu apa? Bukan lagu dia sendiri pun! Dia pilih 'This Is Me' yang dipopularkan oleh Keala Settle dari filem The Greatest Showman. Memang bijak! Persembahan dia untuk lagu ni memang suntik kelainan, bagi aura baru. Jujurnya, kita rasa macam, Wow, ini ke Jaclyn Victor yang kita kenal? Memang lain macam!

Part paling buat kita teringat zaman sekolah dulu, bila Jaclyn ajak penonton imbas balik zaman dia bertanding kat Malaysian Idol 2004. Dia nyanyikan lagu 'Tunggu Sekejap' ciptaan dan nyanyian seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dia sendiri pun cakap, Saya masih ingat ketika diberi cabaran membawakan lagu ini ketika program Malaysian Idol sewaktu minggu P Ramlee dan ia lagu yang indah. Memang momen nostalgia habis! Siapa je tak rindu zaman P. Ramlee, kan?

Lepas tu, dia share pula cerita zaman remaja dia yang minat gila kat lagu 'Superwoman' nyanyian Karyn White. Siap cakap, Saya sangat sukakan lagu versi Karyn White kerana sedap didengar. Pada masa itu, saya belajar di tingkatan dua dan tiga, kami juga tinggal di rumah teres dan saya sering menyanyikan lagu itu bila balik dari sekolah. Suatu hari, kakak, jiran di sebelah rumah datang dan cakap aku tahu kau boleh nyanyi dan beritahu lagu itu juga antara lagu kegemarannya. Kan dah kena puji! Siapa sangka dari nyanyi kuat-kuat kat rumah teres, terus jadi diva, kan?

Bukan setakat imbas kenangan, Jaclyn ni jenis suka cabaran. Dia sahut cabaran Ahmad Muriz untuk sampaikan lagu Itali, O mio babbino caro, diiringi muzik orkestra. Fuh, dahsyat! Lepas tu, dia tunjuk kemampuan sebenar bila nyanyi lagu 'Beribu Sesalan' secara solo, padahal lagu tu asalnya dia nyanyi dengan Ning Baizura dengan Shila Amzah. Memang tepukan gemuruh habis dari penonton, bukti vokal dia tak goyang langsung!

Persembahan dia diteruskan dengan lagu 'Tiada Lagi Indah' ciptaan Ajai yang jarang kita dengar secara 'live' sebelum ni. Lepas tu disusuli dengan 'Ikut Rentakku' ciptaan Edry dan 'Diamonds Are Forever'. Kita rasa macam, Amboi, banyak betul lagu power dia ada! Memang tak kering gusi dengar pilihan lagu dia.

Segmen Medley Paling Gempak!

Paling gempak mestilah segmen medley dia! Dia buat rangkaian lagu 'Listen', 'Hero', 'Natural Woman', 'When You Believe', dengan 'I Surrender'. Yang paling best, segmen ni dia dedikasikan khas untuk penyanyi-penyanyi terkemuka macam Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, dengan Beyonce. Pergh, rasa macam ada lima diva dalam satu Jaclyn Victor! Memang salute lah!

Bukan Setakat Vokal, Tapi Misi Antarabangsa!

Tak cukup dengan tu, pemenang juara pertandingan Singer 2026 Malaysia ni, yang memang ada plan nak tembus pasaran China, berjaya pula sampaikan lagu Mandarin, 'Chong Bai' yang dipopularkan Fish Leong. Dahsyat kan? Bukan kaleng-kaleng Jac ni, semua bahasa dia sapu bersih!

Dia pun tak lupa nak bawak lagu 'Defying Gravity' dari filem Wicked dengan penuh penghayatan. Akhirnya, Jaclyn tutup konsert dengan lagu 'Gemilang' yang semua penonton tunggu-tunggu. Ini lagu yang naikkan nama dia dulu. Lepas tu, siap minta penonton bangun nyanyi sama untuk dua lagu 'encore' iaitu 'When I Fall In Love' yang dipopularkan Nat King Cole dengan 'Di Bawah Pohon Asmara'. Memang sampai habis dia bagi energy!

Kesimpulannya, Konsert Gemilang ni bukan sekadar konsert biasa. Ia adalah pengiktirafan kepada perjalanan karier Jaclyn yang luar biasa, dengan vokal yang tak pernah mengecewakan. Kita rasa, kalau kau orang tak pergi, memang rugi besar!