Isu Nafkah: Kaka Azraff Desak Henti Wanita Turun Naik Mahkamah Bertahun-Tahun!

Hiburan

Penyanyi, Kaka Azraff, melahirkan sokongan padu beliau terhadap usaha Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) untuk meminda undang-undang berkaitan individu yang culas membayar nafkah. Katanya, langkah ini adalah sangat penting untuk membela nasib wanita, terutamanya ibu tunggal yang sering terpaksa bergelut membesarkan anak-anak seorang diri selepas berpisah.

“Saya sangat bersetuju dengan cadangan tersebut,” ujar Kaka atau nama penuhnya Nor Atiqa Noor Azraff. Beliau menambah, terlalu ramai wanita yang terkesan sehingga rasa tersekat dan tak tahu macam mana nak keluar dari kemelut ini. Ibu mana yang sanggup tinggalkan anak, kan? Jadi, mereka terpaksa berkorban dan pikul semua beban demi kelangsungan hidup keluarga.

Kenapa Perlu Ada Pindaan Undang-Undang?

Kaka Azraff, yang ditemui semasa program Rentak Budaya 2026, menegaskan isu penindasan wanita termasuk pengabaian nafkah masih belum ada penyelesaian tuntas. Bayangkanlah, ada ibu tunggal yang terpaksa berulang-alik ke mahkamah bertahun-tahun lamanya, tapi akhirnya tak ada keputusan atau perubahan yang memihak kepada mereka. Penatnya lahai!

“Kita harus menghentikan perkara ini jika mahu melihat negara terus maju. Bagaimana kita mahu melangkah ke hadapan sekiranya wanita di negara ini masih ditindas?” soal Kaka. Katanya, memang sudah terlalu lama kita dengar kisah macam ni. Dah sampai masa untuk ada mekanisme baharu.

Bagaimana Mekanisme Baharu Ini Berfungsi?

JKSM sedang berusaha meminda undang-undang berkaitan individu yang culas membayar nafkah. Selain itu, pihak berkuasa turut mengusahakan sistem semakan rekod nafkah yang lebih ketat, termasuk sistem semakan terhadap individu yang mempunyai tunggakan nafkah anak. Tak payah lagi nak turun naik mahkamah bertahun-tahun, macam drama bersiri tak habis-habis.

Memang betul kata Kaka, kita tak boleh nak maju ke depan kalau ada lagi isu penindasan macam ni. Diharapkan usaha JKSM ini akan jadi titik perubahan yang betul-betul membela nasib wanita. Agak-agaknya, bila la ibu-ibu tunggal di Malaysia akan dapat keadilan sepenuhnya?