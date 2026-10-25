Iskandar Ismail Nafi Karier Perlahan: Sentiasa Aktif di Singapura

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Penyanyi kelahiran Singapura, Iskandar Ismail, juara program realiti Gegar Vaganza (GV) musim ke-12, menegaskan perjalanan karier seninya tak pernah pun perlahan, walaupun kelibatnya kurang kelihatan di industri muzik Malaysia.

Menurut Iskandar, jadual persembahan dan aktiviti seninya sentiasa penuh di negara asalnya. Malah, dia juga aktif merancang pelbagai kandungan digital demi memastikan namanya kekal relevan dalam industri.

“Saya tidak merasa sangat perkara itu (kerjaya seni bergerak perlahan) kerana di Singapura saya menerima banyak tawaran persembahan. Walaupun di sini (Malaysia) agak kurang, tetapi saya memang sibuk di sana (Singapura),” katanya.

Eh, kalau di sana busy, di Malaysia langsung tak buat apa ke? Mestilah ada! Iskandar memberitahu, apabila kembali ke sini, dia ada menghasilkan lagu 'cover' dan kandungan untuk platform digital serta media sosial. Memang ada usaha yang dilakukan untuk kekal relevan, katanya, supaya orang ramai tidak melupakan kita.

Ditanya pula cabaran untuk kekal relevan di era ini, penyanyi berusia 48 tahun itu tidak menganggapnya sukar, cuma dia rasa 'penat' kerana kena berusaha tanpa henti. “Kita tidak boleh berhenti atau berehat, sebaliknya perlu teruskan apa yang kita lakukan. Jika kita tidak relevan, sukar untuk kita mendapatkan tawaran show. Jadi, kita kena bekerja keras sedikit,” jelasnya.

Berdepan persaingan sengit dengan penyanyi muda dan kepesatan era digital, Iskandar mengaku dia sentiasa mengikut peredaran dan trend semasa. Katanya, kadang-kadang dia terkejut melihat artis baharu tiba-tiba muncul tanpa pernah dikenali sebelum ini. Memang pantas semuanya berlaku sekarang.

Cakap pasal perkembangan terkini, Iskandar sendiri baru sahaja melancarkan lagu terbaharu berjudul 'Aku Salah' ciptaan komposer Indonesia, Ilham Baso, pada Ogos lalu.

Nampak gayanya, abang kita ini memang tak menang tangan nak uruskan karier seni di dua negara. Bak kata orang, jangan memandang sepi bakat yang ada, betul tak?