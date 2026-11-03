Irama Malaysia Berdesup Kembali! Kak Ani Ada Misi Nak Tarik Anak Muda Kenal Genre Kita

Hiburan

Tak sangka betul, tahun 2026 ni jadi lembaran paling bermakna buat Ratu Irama Malaysia, Noraniza Idris, walaupun kebangkitannya tak ada perancangan rapi pun. Macam dah tertulis, kan?

Kak Ani, yang kini berusia 58 tahun, rupanya dah lama pasang niat nak keluarkan single pada April lepas. Tapi, nasib tak menyebelahi pula! Kena tunda sebab dia tengah dalam proses pemulihan daripada pembedahan bariatrik. Lepas tu, ada artis lain pulak yang sepatutnya lancarkan single pada waktu sama ada konsert. Jadi, Kak Ani kita yang sporting ni pun beri laluan. Akhirnya, barulah lagu ‘Salam Kaut’ ni berjaya dihasilkan bila Hafiz Hamidun terlibat sama dalam projek tu. Kira panjang juga drama di sebalik tabir lagu ni, ya?

Noraniza meluahkan semua ni di Majlis pelancaran acara Kemuncak Festival Akar Kita Zapin 2026 dan pelancaran lagu ‘Salam Kaut’ sendiri, pada Isnin lalu. Dia tegaskan, matlamat utama dia dengan lagu baru ni semata-mata nak meriahkan balik industri muzik tempatan, khasnya genre irama Malaysia. Bukan sebab nak bersaing dengan sesiapa, apatah lagi nak jatuhkan genre lain. Dia cuma rindu nak menyanyi dan nak tengok irama Malaysia dapat tempat semula. Sweet kan?

Ini Cara Kak Ani Nak Irama Malaysia Kekal Relevan!

Jadi, macam mana Kak Ani nak pastikan irama Malaysia tak jadi artifak muzium? Dia ada strateginya! Menurut Kak Ani, kita kena hasilkan lagu baharu. Sebab apa? “Supaya generasi muda mempunyai sesuatu yang boleh mereka kenali dan dekat dengan diri mereka.” Betul juga, takkan nak paksa anak-anak muda dengar lagu lama je, kan? Kena ada yang fresh lah!

Dia juga faham, “Kita tidak boleh memaksa orang untuk menyukai irama Malaysia.” Bukan macam paksa budak sekolah makan sayur. Tapi, bila diorang dah mula menerima dan siap pakai lagu kita, itu dah kira satu perkembangan yang sangat baik. Kiranya, bagi option yang cun, biar diorang pilih sendiri. Baru steady!

Walaupun Berjaya, Kak Ani Tetap Humble

Meskipun peminat dah bagi wave penerimaan positif, Kak Ani kita ni pun masih terkejut dan berjaga-jaga. Dia bersyukur, tapi dalam masa sama, tertanya-tanya juga sama ada benar orang menghargai lagu dan usaha yang dilakukan. Haish, sampai macam tu sekali dia fikir! Nampak sangat dia ni jenis yang tak cepat kembang hidung.

Kata Kak Ani lagi, dia lebih suka tidak terlalu banyak bercakap tentang kejayaan sendiri sebab tak nak orang salah faham atau anggap dia terlalu berlebihan. Dia cuma nak hidup dengan tenang dan menjaga hati semua pihak. Fuh, memang chill habis Kak Ani kita ni. Tak hairanlah kenapa peminat sayang dia sampai sekarang! Agak-agak, lepas ni makin banyak tak lagu Irama Malaysia yang viral kat TikTok?