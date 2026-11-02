Intan Najuwa Buat Comeback! Pelakon Ini Teruja Kembali Berlakon Selepas Tiga Tahun

Hiburan

PELAKON Datin Intan Najuwa akhirnya mengubat kerinduan ramai apabila sah menerima tawaran berlakon. Kitorang pun dah lama tunggu!

Menerusi hantaran ringkas di Threads, Intan Najuwa Abdul Wahid, 29, meluahkan rasa teruja untuk kembali ke lokasi penggambaran. Kalau kita, tiga tahun tak kerja, confirm dah lupa skrip!

Intan cakap, "Selepas tiga tahun tidak berlakon, saya akhirnya berkata setuju untuk sebuah projek baru. Sedikit gementar, tetapi sangat teruja untuk kembali." Alahai, berdebar-debar pula Intan nak masuk set balik. Biasalah tu, rindu lah tu kan?

Hantaran dia ni, memang mendapat sambutan hangat. Ramai peminat meluahkan rasa rindu nak tengok lakonan Intan, siap ada yang throwback drama-drama lama dia. Betul lah, kadang-kadang rindu nak tengok muka sama kat TV.

Bukan peminat je yang excited, pelakon dan pengarah terkenal Aziz M Osman pun turut serta memuji komitmen Intan sebagai anak seni. Dia balas komen Intan, "Salah seorang pelakon yang berbakat dan sangat mudah bekerjasama." Ha, kalau Abang Aziz dah puji, memang betullah Intan ni power!

Sebelum ini, Intan memang dah bagi hint akan kembali aktif berlakon selepas bersalin anak kedua. Ini mesti ramai dah menjangkakan.

Untuk makluman korang, Intan memperlahankan kerjaya seni lepas dia mendirikan rumah tangga dengan usahawan Datuk Ahmad Azraf Azman pada Ogos 2023. Dia nak fokus dekat keluarga dan bisnes. Pasangan ni dikurniakan dua orang cahaya mata, Imane Lunara, 2, dan Imane Laudya yang lahir pada Ogos lepas.

Kita memang tak sabar nak tengok Intan beraksi semula. Agak-agak projek apa eh yang dia join ni? Takkan drama pukul 7 je kot?