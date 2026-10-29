Ingatkan Pelakon Je? Dai Fuad Rupanya Dah Berzaman Menyanyi Dengan TIP Band!

Hiburan

Siapa sangka kan, Dai Fuad yang kita kenal berlakon hebat tu, sebenarnya dah mula tapak dalam industri seni sebagai penyanyi? Dia dah menyanyi sejak 2018 lagi tau, sebelum berjinak-jinak dengan dunia lakonan!

Bukan sorang-sorang, pemilik nama penuh Muhammad Fuad Abd. Rahman, 34, kini aktif bergerak dengan kumpulan muzik baru, TIP Band, yang ditubuhkan pada tahun 2023. Fuh, means band ni baru tiga tahun wujud!

Tapi, keputusan untuk menubuhkan TIP Band ni bukan dari Dai Fuad sendiri. Idea asal datang dari inisiatif pemain gitar band tu, dan dibantu oleh guru serta mentor nyanyian dia, Adi Priyo. Adi Priyo jugalah yang membantu mencorakkan lagi kumpulan mereka.

Yang paling latest, mereka baru sahaja melancarkan lagu ‘Ratnaku’. Lagu ni sebenarnya karya Datuk M. Nasir dan pernah dinyanyikan oleh Abang Roy, tapi Adi Priyo bagi nafas baru. Dengar cerita, sambutan memang "memberangsangkan dan baik" sejak beberapa hari dikeluarkan. Nampak gayanya ramai yang suka versi baru ni!

Dai Fuad juga percaya, penglibatan dia dalam filem baru, KUDRAT 1968: High Council, turut membawa rezeki dan tuah untuk kerjaya nyanyian TIP Band. Kita doakan lah ya. Kalau korang nak tengok lakonan dia, filem KUDRAT 1968: High Council dah mula tayang kat pawagam hari ini, 29 Oktober.

So, lepas ni kita nak panggil dia penyanyi ke pelakon? Atau dua-dua sekali? Apa pendapat korang?