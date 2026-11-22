Hiburan

Wah, mantap! Seniwati Fauziah Ahmad Daud, atau mesra disapa Ogy, tak dapat tahan sebak masa terima Anugerah Sepanjang Zaman 2 dekat Festival Filem Malaysia Ke-35 (FFM35) malam Ahad lalu. Memang menusuk kalbu ucapan Ogy ni!

Dia dedikasikan anugerah berprestij ni khas untuk ibu bapa legenda dia, primadona Allahyarham Datin Saadiah dan seniman Allahyarham Datuk Ahmad Daud. Kata Ogy dalam sebak, "Mak, mak Fauziah di depan ni kerana mak." Memang tersentuh hati dengar dia cakap Datin Saadiah tu guru pertama dan pendorong utama dia. Power betul aura mak-anak ni!

Lebih lima dekad dah Ogy bergelumang dalam dunia seni, dan dia bersyukur sangat atas rezeki pengiktirafan ni. Kata Ogy, semua ni rahsia Tuhan. Betul lah tu, rezeki tak pernah salah alamat.

Bukan setakat terima anugerah, Ogy sempat bagi pesanan padu kat generasi baru: populariti tu sementara je, tapi dengan kejujuran jiwa dan disiplin, nama akan kekal selamanya. Amboi, deep sungguh nasihat Ogy ni!

Malam FFM35 tu pun meriah dengan filem `Khadam` dinobatkan sebagai Filem Terbaik, dan pengarahnya, Shamyl Othman, menang Pengarah Terbaik. Shaheizy Sam menang Pelakon Lelaki Terbaik untuk `Badak`, manakala Aida Amron Pelakon Wanita Terbaik pun dari `Badak`. Seniman Ahmad Yatim pula dapat Anugerah Khas Sepanjang Zaman 1.

Memang malam penuh pengiktirafan untuk jaguh-jaguh seni kita! Mana lagi yang patut dapat anugerah lepas ni?