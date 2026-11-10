Jisoo Blackpink Mengaku 'Hantu' Game Online, Sanggup Berabis Duit Beli Nyawa!

Hiburan

Siapa je tak kenal Jisoo Blackpink, kan? Dengan aura superstar dia atas pentas, siapa sangka ada satu ‘rahsia’ yang dia simpan rapi... rupanya dia 'hantu' game online! Ya, korang tak salah baca. Jisoo sendiri mendedahkan yang dia banyak habiskan duit untuk beli game dan 'nyawa' tambahan dalam talian. Fuh, power!

Menurut Jisoo, tabiat ni gara-gara dia senang sangat terpengaruh dengan iklan dan promosi yang muncul. Beli game online ni pulak, dia cakap, adalah perbelanjaan terbesar bulanan dia, kalahkan tempahan makanan penghantaran yang duduk di tangga kedua. Nampak sangat ketagihnya!

Dia bercerita bahawa dia bermain permainan, memesan makanan dan kemudian makan. Alahai, senang cerita, main game sampai lapar, lepas tu order food delivery. Pusingan hidup gamer sejati lah ni!

Sambil gelak-gelak, Jisoo mengaku yang memang susah gila nak berhenti. Promosi yang dipaparkan tu asyik menggoda. Dia siap puji lagi pencipta game ni sebagai individu yang sangat bijak, sebab bila notifikasi muncul, dia pun membelinya. Betul la tu, siapa je tak cair tengok notifikasi 'diskaun gila' kan? Lepas beli, dapat pulak 'nyawa 3,000 peratus', lagi la semangat nak beli lagi. "Perkara ini memang tiada penghujung," keluh dia.

Tak cukup dengan jadi kaki game, ahli kumpulan Blackpink ni pun aktif gila sampai pernah jadi ketua dalam satu game online tau! Bayangkan, Jisoo Blackpink jadi ketua guild korang? Mesti rasa macam ada superpower! Tapi rupa-rupanya, tugas tu bukan senang. Dia kena bijak kawal permainan dan ketua ahli-ahli lain.

Jisoo berkongsi, satu hari ketua kumpulan tiba-tiba keluar lalu dia mengambil alih tugasnya dan perlu mengetuai 20 orang ahli. Wow, 20 orang tu! Katanya, tugas itu terlalu mencabar sehingga dia memutuskan untuk berhenti, dan dia pernah menjadi ketua kumpulan sebanyak dua hingga tiga kali. Haa, kan dah kata, bukan senang jadi ketua ni, kena ada skill kepimpinan macam manager syarikat besar dah!

Dahsyat betul penangan game online ni sampai seorang Jisoo Blackpink pun boleh sangkut teruk macam ni. Korang pulak macam mana? Ada yang sama tak macam Jisoo, 'sakit' belanja game sampai pokai?