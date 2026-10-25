Haqiem Rusli Kini Terbang Solo, Dah Jadi Artis Independen!

Hiburan

Guys, ada plot twist dari Haqiem Rusli! Penyanyi dan komposer hebat ni dah sahkan yang dia tak lagi bernaung di bawah syarikat rakaman FMC Music. Sebaliknya, Haqiem kini memilih untuk bergerak secara independen, membawa haluan sendiri.

Keputusan ni sebenarnya dah dibuat sejak sebulan lebih lalu, tapi baru diumumkan baru-baru ini semasa majlis pelancaran lagu terbarunya, Katamu Sekejap, di Hotel Premiera. Projek "Katamu Sekejap" ni jugalah single pertamanya sebagai artis independen. Masa pengumuman tu, Haqiem ambil kesempatan untuk ucap terima kasih banyak-banyak dekat FMC Music, yang dah jaga dan tolong dia sejak awal kemunculan 10 tahun lepas. Memang setia betul!

Menurut Haqiem, keputusan nak bergerak sendiri ni ambil masa yang lama sebab dia memang sayangkan FMC Music dan dah rapat sangat dengan pasukan kat sana, termasuk bos dan pengurus. Tapi, kawan-kawan ramai yang bagi nasihat suruh dia cuba, kata dah tiba masanya untuk lebih bebas dalam pelbagai aspek. Fuh, siapa sangka, ada hikmahnya tu!

Yang paling best, Haqiem tak keseorangan tau. Isteri dia sekarang ni jadi penasihat paling rapat, terutama bab-bab trend media sosial dan buat keputusan. Kata Haqiem, isteri dia memang ada "pemikiran kritikal" yang sangat membantu. Mantaplah! Dorang pun dah buat persediaan awal, termasuk ambil khidmat akauntan dan kawan-kawan untuk bantu bab penyediaan kandungan. Walaupun masih baru dan banyak benda nak belajar, semangat Haqiem tu memang kita puji.

Sekarang, Haqiem nak fokus dekat syarikat dia sendiri, Haqiem Rusli Entertainment. Siap ada plan nak bawak adik dia sekali jadi artis bawah naungan syarikat tu nanti. Amboi, satu famili terus masuk industri! Apa pendapat korang, adakah ini langkah terbaik untuk Haqiem? Kita tunggu hasil "kebebasan" dia ni macam mana!