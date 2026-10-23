Haqiem Rusli Dah Berani Terbang Solo, Ini Cara Dia Berjaya Berdikari!

Hiburan

Penyanyi Haqiem Rusli mengesahkan dia kini bergerak sendiri di bawah syarikatnya, Haqiem Rusli Entertainment, sejak lebih sebulan lalu. Ini menandakan lembaran baharu dalam kerjayanya setelah sedekad bernaung di bawah FMC Music.

Menurut Haqiem, atau nama sebenarnya Ridzuan Haqiem Rusli, keputusan ini memberinya ruang lebih luas untuk membuat keputusan berkaitan muzik dan perniagaan. “Saya mahu cuba benda baharu dari segi membuat keputusan dan mendapatkan lebih kebebasan berkarya,” ujarnya. Dia juga menambah, ada kelebihan dan kekurangannya bila bergerak sendiri, tapi semua itu sebahagian daripada proses pembelajaran.

Macam Mana Haqiem Buat Hal Sendiri?

Perjalanan untuk berdikari bukan mudah, tapi Haqiem dah buat persiapan rapi. Dia bergerak menerusi syarikatnya, Haqiem Rusli Entertainment. Isterinya juga menjadi antara penasihat dalam syarikat tersebut dan banyak membantu dalam membuat keputusan.

Tak cukup dengan itu, Haqiem turut mendapatkan nasihat daripada individu berpengalaman dalam bidang kewangan dan pengurusan kandungan. Dia siap ada akauntan sendiri dan pasukan untuk penyediaan kandungan. Nampaklah dia memang buat penyelidikan awal sebelum melangkah!

Haqiem mengakui kalau dia buat keputusan ini lima tahun lalu, mungkin dia takut. Tapi, dengan persediaan awal dan perbincangan dengan isteri, Bintang Popular Anugerah Bintang Popular ke-33 (ABP33) ini rasa lebih bersedia sekarang. Memang betul lah kata orang, perancangan tu penting!

Sebagai bukti berdikari, Haqiem melancarkan lagu terbaharunya berjudul “Katamu Sekejap” pada majlis pelancaran yang diadakan di Kuala Lumpur. Lagu balada ciptaan penuh Haqiem sendiri, dengan lirik hasil kerjasama Jaja Ishak ini, telah dipilih sebagai runut bunyi (OST) drama bersiri “Sepenuh Hati Rindu”.

Drama “Sepenuh Hati Rindu” dijadualkan bersiaran di TV3 bermula 27 Oktober 2026, manakala korang boleh dengar “Katamu Sekejap” di semua platform digital mulai 26 Oktober 2026 ini. Memang power lah Haqiem, terus hasilkan karya baharu sebagai artis bebas.

Agak-agak, siapa lagi artis yang patut ikut jejak langkah Haqiem ni?