Haqiem Rusli Balik Ke Balada Dengan "Katamu Sekejap": Fans Puas Hati Ke?

Hiburan

Penyanyi Haqiem Rusli, yang berusia 28 tahun, telah kembali menyarung jersi muzik yang pernah melonjakkan namanya sebagai 'pelantun lagu galau' paling berpengaruh di negara ini, selepas lama menyepi daripada persada balada sarat emosi. Ramai yang dah lama tunggu Haqiem kembali ke genre 'jiwang karat' ni, kan?

Sebelum ini, Haqiem giat bereksperimen dengan beberapa karya berentak pop dan slow rock. Kini, dia memilih untuk kembali menyelami dunia balada menerusi single terbaharu berjudul "Katamu Sekejap". Lagu ini bukan sekadar single biasa tau, ia juga merupakan runut bunyi untuk drama "Sepenuh Hati Rindu".

Lebih gempak, karya ini datang ketika Haqiem Rusli mula mengorak langkah sebagai artis bebas, sekali gus membuka lembaran baharu dalam perjalanan seninya. Kiranya, dia bebas buat apa yang dia rasa terbaik lah sekarang ni!

Kembali Kepada 'Akar' Muzik Balada

Kepulangan ini sebenarnya membawa misi tersendiri. Haqiem mahu menjawab 'suara hati' pendengar, khususnya peminat setia yang merindui lontaran vokal tinggi serta penghayatan mendalam seperti yang pernah dipamerkan menerusi lagu-lagu hitnya seperti "Tergantung Sepi" dan "Segalanya".

Walaupun perjalanan muziknya tidak pernah terhenti, pemilik nama sebenar Ridzuan Haqiem Rusli ini mengakui setiap karya datang dengan cabaran tersendiri. Paling mencabar, kata Haqiem, bila kena menghidupkan lagu tema drama dengan jalan cerita dan emosi watak yang belum sepenuhnya difahami.

"Saya agak bimbang ketika menerima cabaran menyanyikan lagu ini kerana proses pembikinannya berlangsung dalam tempoh singkat. Lagu ini mempunyai beberapa bahagian bernada tinggi, jadi saya perlu memastikan suara mampu mencapai nota berkenaan dengan baik," katanya.

Untuk "Katamu Sekejap", Haqiem akui bahagian nada tinggi itu masih mencabar, tapi susunannya lebih sesuai dengan kemampuan vokalnya. Apa pun, dia tetap kena berlatih keras supaya dapat sampaikan lagu ini dengan sempurna. Bak kata pepatah, practice makes perfect, kan?

Komen Peminat Jadi Pendorong

Satu lagi cabaran Haqiem ialah menyelami jalan cerita drama "Sepenuh Hati Rindu" memandangkan dia belum menonton keseluruhan naskhah tersebut ketika proses penghasilan lagu bermula. Apa yang dia buat? Dia ambil pendekatan membiasakan diri dengan lirik setiap malam, sambil membayangkan pelbagai situasi berkaitan emosi serta perjalanan hidup seseorang. Inspirasi boleh datang dari pengalaman sendiri atau kisah orang lain, katanya. Memang pro lah Haqiem ni!

Haqiem tidak menafikan komen-komen pendengar di media sosial turut menjadi antara faktor utama yang mendorongnya kembali menghasilkan karya balada. Dia berharap lagu ini mampu pergi lebih jauh dan menjadi jawapan kepada beberapa komen pendengar di TikTok dan Instagram yang bertanya mengapa dia kerap menghasilkan lagu slow rock dan tidak kembali kepada balada seperti karya terdahulu.

Fuh, sampai ke hati dia baca komen-komen tu! Walaupun ada komen yang kedengaran kasar, Haqiem melihatnya dari sudut positif. Mungkin ada kebenaran di sebalik teguran itu dan dia tak nak terus menolak kritikan. Sebaliknya, dia jadikan panduan untuk memperbaiki diri. Menerusi lagu ini, dia mahu kembali kepada akar muzik balada seperti "Segalanya" dan "Tergantung Sepi", karya yang pernah memperkenalkannya kepada ramai pendengar.

Rezeki Tak Disangka-sangka

Sementara itu, penerbit drama "Sepenuh Hati Rindu", Jaja Ishak, menyifatkan kesediaan Haqiem menerima tawaran menyanyikan "Katamu Sekejap" sebagai satu rezeki besar. Siapa sangka, Jaja sendiri menganggap peluang bekerjasama dengan Haqiem sebagai sesuatu yang di luar jangkaannya.

Jaja berkata dia meminati lagu-lagu Haqiem dan melihat rekod karya terdahulunya sangat baik, selain menyifatkan penyanyi itu mempunyai karakter serta kekuatan vokal sesuai untuk menyampaikan emosi drama yang banyak bermain dengan perasaan. Dia juga mengakui sebelum ini tak berani nak tawarkan Haqiem sebab sangka kosnya terlalu tinggi. Tapi, "Alhamdulillah, tahun ini rezeki kami lebih baik. Saya benar-benar terkejut dan teruja apabila Haqiem menerima tawaran daripada syarikat saya. Bagi saya, itu membuktikan dia tidak memilih syarikat atau label, asalkan pihak terbabit memberikan komitmen terbaik," dedahnya.

Pertemuan mereka bukan setakat tu saja, ia membuka ruang untuk saling mengenali, sekali gus mencetuskan idea menghasilkan lagu tema bersama. Jaja Ishak pada mulanya rasa segan dan tertanya-tanya sama ada Haqiem seorang yang sukar didekati. Tapi, peluang ini akhirnya menjadi kenyataan dan dia bersyukur sangat.

Lagu "Katamu Sekejap" sudah pun dilancarkan di semua platform penstriman digital pada 26 Oktober 2026. Drama "Sepenuh Hati Rindu" pula, yang dibintangi oleh Shahz Jaszle, Farah Nabilah, Razzuan Rosli dan barisan pelakon lain, dah pun menemui penonton menerusi slot Samarinda TV3 bermula 27 Oktober 2026. Jadi, dah dengar ke "Katamu Sekejap"? Mantap tak balada Haqiem kali ni?