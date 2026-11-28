Hiburan

Siapa yang tak kenal lagu Noktah Cinta dan Ku Akui? Lepas lebih sedekad, Hafiz Suip dan komposer Ajai akhirnya kembali bergandingan menerusi single terbaharu berjudul Kita. Jujurnya, kolaborasi ni memang ditunggu-tunggu sebab chemistry mereka berdua dalam lagu balada memang tak pernah mengecewakan.

Kalau nak imbau balik, Noktah Cinta pernah bawa Hafiz tempat ketiga dan Vokal Terbaik kat AJL25 pada 2011, manakala Ku Akui pula buat benda yang sama kat AJL27 pada 2012. Memang masuk sangatlah vokal mantap Hafiz dengan sentuhan melodi Ajai yang penuh emosi.

Single Kita ni juga melibatkan kerjasama antara AJ Productions dan Sheikh Qalam Records Sdn Bhd. Pengarah Urusan AJ Productions, Puan Asmi Datuk Andi Yakin dan Tuan Jasnie Md Yaakob kata kerjasama ini buka peluang untuk bakat kreatif Sabah menembusi pasaran muzik tanah air.

Untuk korang yang nak tengok visual, muzik video rasmi Kita dijadualkan dilancarkan pada Jumaat, 27 November, jam 2 petang, melalui saluran YouTube AJ Productions Sdn Bhd. Dah dengar ke belum? Rasa-rasanya boleh lawan tak vibe Noktah Cinta dulu?